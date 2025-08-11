11 августа 2025

В Челябинске по дешевке распродают популярные китайские автомобили с пробегом

Китайские автомобили с пробегом подешевели в Челябинске на 10% в июле
В числе ключевых причин снижения цены на вторичном рынке остается избыточное предложение
В числе ключевых причин снижения цены на вторичном рынке остается избыточное предложение

В Челябинске в июле заметно упали цены на китайские автомобили с пробегом. Самое сильное снижение средней стоимости на 10,8% отмечено у Haval Jolion, сообщили URA.RU эксперты «Авто.ру». 

«Некоторые популярные на вторичном рынке автомобили можно купить дешевле, чем месяц назад: самое заметное снижение средней стоимости отмечено у Haval Jolion. Он подешевел до 1,73 миллионов рублей, что на 10,8% меньше, чем в июне», — сообщили URA.RU  эксперты «Авто.ру».

На втором месте в рейтинге Chery Tiggo 4 Pro (-4,2%; до 1,6 миллиона рублей). Замыкает тройку Haval F7x (-3,2%; до 1,86 миллиона рублей). 

В целом средние цены на вторичном рынке авто в Челябинске за месяц выросли на 0,7%. Средняя стоимость сейчас составляет 1,36 миллиона рублей. В целом по России отечественные машины на вторичном рынке стали дешевле на 1,2% за год и дошли до отметки в 694 тысячи рублей. Машины из Европы, Японии и Кореи показали снижение на 7,7% за год. Средний ценник по России составляет 2,3 миллиона рублей. 

В Челябинске в июне самыми подешевевшими иномарками были JAC JS6, Knewstar 001 и Chery Tiggo 8 Pro Max. Новые автомобили в регионе за полгода в целом снизились в цене на 14%. 

