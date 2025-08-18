Командование ВСУ перебросило подразделения наемников из Колумбии в Сумскую область с целью восстановления утраченных позиций, сообщили в российских силовых структурах. По данным источника, на этом направлении уже зафиксированы инциденты с так называемым «дружественным огнем» между колумбийскими наемниками и соседними украинскими подразделениями, включая 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Причиной подобных случаев называется недостаточный уровень координации между различными силами. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Запорожский фронт
На запорожском фронте украинские войска продолжают усиливать группировку, перебрасывая дополнительные резервы в этот район. Российские военные подразделения ведут штурмовые действия в районе Степногорска, а также продолжаются бои в населенном пункте Плавни и вблизи Малой Токмачки.
Донецкий фронт
ВСУ обстреляли Донецк, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин. Среди раненых — женщина 1961 года рождения и молодой человек, родившийся в 2005 году. Артиллерийский обстрел произошел ночью и затронул ряд улиц Ленинского района, в числе которых Жуковского, Авиационная, Рослого, Пионерская и Ионова. В результате атаки повреждения получили частные жилые дома, остекление многоквартирных зданий, а также была полностью разрушена хозяйственная постройка.
Кроме того, в Донецке завершены поисково-спасательные работы после обстрела жилого дома, произведенного с украинской стороны. Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям ДНР, при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшей женщины 61 года.
Южно-донецкое направление
На южно-донецком направлении российские войска продолжают наступление вдоль линии Шевченко — Камышеваха. Кроме того, в одном из подвалов жилого здания в освобожденной Искре были обнаружены многочисленные тела украинских военнослужащих. По информации Минобороны РФ, подвал служил временным полевым госпиталем для 5-й механизированной бригады ВСУ.
Согласно данным ведомства, раненым украинским солдатам оказывали лишь первичную медицинскую помощь — ограничивались перевязками и введением обезболивающих препаратов. После этого серьезно пострадавших бойцов фактически оставляли без дальнейшего медицинского ухода, в результате чего они умирали на месте.
Помимо этого, украинские военные нанесли удар беспилотником по женщине пожилого возраста, которая вместе с супругом пыталась эвакуироваться из села Искра, подняв белый флаг. В результате атаки женщина скончалась на месте. Эвакуировать удалось только ее мужа.
Покровское (красноармейское) направление
На покровском направлении в это время подразделения РФ ведут наступательные действия в районе населенного пункта Чунишино, расположенного к югу от Покровска. По имеющейся информации, в самом Покровске российские силы продвигаются по улице Пушкина, уничтожая живую силу и военную технику ВСУ.
По данным российского военного разведчика с позывным Велес, подразделения ВСУ, ранее широко освещавшиеся украинской прессой, начали покидать Красноармейск (Покровск). На замену им в населенный пункт перебрасывают мобилизованных граждан с недостаточным уровнем подготовки. По словам Велеса, среди взятых в плен украинских военных все чаще встречаются лица, ранее занимавшиеся хозяйственным обеспечением — водители, повара и представители тыловых служб. Они были мобилизованы и направлены на передовую без необходимой подготовки, отметил разведчик.
Константиновское и часовоярское направления
На константиновском направлении российские войска ведут бои в районе Плещеевки и Нелеповки, а также отмечается продвижение в районе Александро-Шультино вдоль железнодорожной линии. По поступающим данным, бои также проходят в административных границах Константиновки со стороны населенного пункта Предтечино.
Поступают сообщения о продвижении российских войск в населенном пункте Николаевка на часовоярском направлении. При этом большая часть территории поселения, по имеющейся информации, находится под контролем ВС РФ.
Краснолиманское направление
Краснолиманское направление остается в центре внимания. В сети появились видеоматериалы, подтверждающие взятие под контроль населенного пункта Серебрянка российскими силами. Официального заявления по этому поводу пока не было. По мнению экспертов, дальнейшие действия ВС РФ, вероятнее всего, будут нацелены на перерезание путей снабжения украинских войск в районе Северска. В то же время подразделения ВСУ продолжают оказывать сопротивление российским военным на южных окраинах Торского. Также поступают сообщения о продвижении российских подразделений к западу от населенного пункта Колодези.
Харьковское направление
На харьковском направлении российские военные продолжают наращивать плацдарм на левом берегу реки Волчья, а также развивают наступление в районе Синельниково. В районе населенного пункта Хатнее подразделения ВС РФ ведут наступательные действия против украинских сил.
Купянское направление
Российские войска прорвали оборонительные рубежи украинской армии в районе населенного пункта Боровая на купянском направлении. Об этом сообщил представитель силовых структур. В ходе этих боевых действий украинская сторона понесла значительные потери как в живой силе, так и в военной технике. Оставшиеся украинские подразделения были вынуждены отойти к переправе через реку Оскол.
Сумское направление
Сумское направление остается зоной активных боевых действий. Военные столкновения фиксируются вблизи населенных пунктов Новоконстантиновка, Алексеевка и Варачино. Особо ожесточенные бои продолжаются в районе Юнаковки.
ВС РФ уничтожили подразделение спецназа ГУР ВСУ
Российские вооруженные силы нанесли удары по подразделениям специального назначения Главного управления разведки Минобороны Украины. Соответствующие видеоматериалы были размещены Министерством обороны РФ.
Расчеты беспилотников «Герань-2» нанесли точечные удары по позициям украинского спецназа в районе населенного пункта Жадово Черниговской области. В результате атаки над лесным массивом, где были поражены цели, поднялся густой столб дыма и пламени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.