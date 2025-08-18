Десантники ВСУ и колумбийские наемники начали стрелять друг в друга

МО РФ сообщает о случаях перестрелок между ВСУ и колумбийскими наемниками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ВСУ зафиксирована плохая координация с наемниками
В ВСУ зафиксирована плохая координация с наемниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне боевых действий зафиксирован инцидент с «дружественным огнем» между украинскими военными и наемниками из Колумбии. Об этом рассказали российских силовых структурах. 

«Отмечены случаи „дружественного огня“ со смежными подразделениями ВСУ, в частности, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — передает сообщение силовых структур РИА Новости. По информации российских силовых структур, переброшенные в Сумскую область колумбийские наемники и бойцы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из-за плохой координации открыли огонь друг по другу.

Источник сообщил, что командование ВСУ использует иностранных наёмников для восстановления утраченных позиций. Однако, как отмечают в Минобороны РФ, киевский режим рассматривает этих бойцов как «пушечное мясо», не обеспечивая должного взаимодействия с регулярными подразделениями.

Ранее сами наёмники жаловались на плохую организацию и высокие риски. В интервью они признавали, что интенсивность боевых действий на Украине значительно превосходит их опыт в Афганистане и на Ближнем Востоке, а шансы на выживание оценивают как невысокие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне боевых действий зафиксирован инцидент с «дружественным огнем» между украинскими военными и наемниками из Колумбии. Об этом рассказали российских силовых структурах.  «Отмечены случаи „дружественного огня“ со смежными подразделениями ВСУ, в частности, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — передает сообщение силовых структур РИА Новости. По информации российских силовых структур, переброшенные в Сумскую область колумбийские наемники и бойцы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из-за плохой координации открыли огонь друг по другу. Источник сообщил, что командование ВСУ использует иностранных наёмников для восстановления утраченных позиций. Однако, как отмечают в Минобороны РФ, киевский режим рассматривает этих бойцов как «пушечное мясо», не обеспечивая должного взаимодействия с регулярными подразделениями. Ранее сами наёмники жаловались на плохую организацию и высокие риски. В интервью они признавали, что интенсивность боевых действий на Украине значительно превосходит их опыт в Афганистане и на Ближнем Востоке, а шансы на выживание оценивают как невысокие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...