Два человека пострадали в результате удара ВСУ по Донецку

В результате ночной атаки ВСУ по Донецку пострадали два человека. Об этом сообщил глава городской администрации города Алексей Кулемзин.
Как написал Кулемзин в своем telegram-канале, в результате обстрела пострадали женщина 1961 года рождения и молодой человек 2005 года рождения. Обстрел произошел в ночное время и затронул сразу несколько улиц Ленинского района: Жуковского, Авиационную, Рослого, Пионерскую и Ионова. В результате удара повреждения получили частные жилые дома, остекление многоквартирных зданий, а также была разрушена хозяйственная постройка.
Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь накануне была предотвращена попытка атаки украинских беспилотников на российские регионы. Все 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.