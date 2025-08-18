Два человека пострадали в результате удара ВСУ по Донецку

Обстрел затронул сразу несколько улиц Ленинского района (архивное фото)
Обстрел затронул сразу несколько улиц Ленинского района (архивное фото) Фото:
Спецоперация РФ на Украине

В результате ночной атаки ВСУ по Донецку пострадали два человека. Об этом сообщил глава городской администрации города Алексей Кулемзин.

Как написал Кулемзин в своем telegram-канале, в результате обстрела пострадали женщина 1961 года рождения и молодой человек 2005 года рождения. Обстрел произошел в ночное время и затронул сразу несколько улиц Ленинского района: Жуковского, Авиационную, Рослого, Пионерскую и Ионова. В результате удара повреждения получили частные жилые дома, остекление многоквартирных зданий, а также была разрушена хозяйственная постройка. 

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь накануне была предотвращена попытка атаки украинских беспилотников на российские регионы. Все 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО.

