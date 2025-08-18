В Донецке ночью погибла женщина в результате атаки ВСУ

Из-под завалов извлекли тело пожилой женщины
Из-под завалов извлекли тело пожилой женщины Фото:
Спецоперация РФ на Украине

В Донецке завершились спасательные операции после обстрела жилого дома со стороны ВСУ. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 61-летней женщины. ОБ этом рассказали в МЧС ДНР.

«При разборе завалов сотрудники МЧС России извлекли погибшую 61-летнюю женщину», — говорится в сообщении telegram-канала регионального МЧС. Там добавили, что спасательные операции на месте обстрела завершились. Как сообщают в МЧС России, в Ленинском районе в результате попадания снаряда ночью произошло обрушение частного жилого строения.

По предварительным данным, других пострадавших не выявлено. В ликвидации последствий обстрела было задействовано 18 спасателей и четыре единицы спецтехники. Сотрудники МЧС оперативно провели все необходимые поисковые мероприятия на месте разрушенного дома.

