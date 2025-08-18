ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой на купянском направлении

Вооруженные силы России осуществили прорыв оборонительных позиций украинских войск в районе населенного пункта Боровая на купянском направлении. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии во взаимодействии с 12-м танковым полком прорвали линию обороны ВСУ в районе Боровой, нанеся комбинированный огонь по укрепленным опорным пунктам 3-й отдельной штурмовой бригады 3-го армейского корпуса ВСУ», — рассказал собеседник. Его слова передает ТАСС.
Военнослужащие 1-й танковой армии продолжают вести наступательные действия на купянском направлении. Источник также отметил, что в ходе операции ВСУ понесли существенные потери как в личном составе, так и в технике. Оставшиеся украинские подразделения были вынуждены отступить к переправе через реку Оскол.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту атак ВСУ на атомные и гражданские объекты, находящиеся на территории РФ. В частности, речь идет об актах на предприятия в Астраханской, Воронежской и Нижегородских областях. Ведется подсчет причиненного ущерба и устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, которые были причастны к совершению преступлений, заявлено в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.