ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой на купянском направлении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оставшиеся подразделения ВСУ отступили к переправе через реку Оскол
Оставшиеся подразделения ВСУ отступили к переправе через реку Оскол Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России осуществили прорыв оборонительных позиций украинских войск в районе населенного пункта Боровая на купянском направлении. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии во взаимодействии с 12-м танковым полком прорвали линию обороны ВСУ в районе Боровой, нанеся комбинированный огонь по укрепленным опорным пунктам 3-й отдельной штурмовой бригады 3-го армейского корпуса ВСУ», — рассказал собеседник. Его слова передает ТАСС.

Военнослужащие 1-й танковой армии продолжают вести наступательные действия на купянском направлении. Источник также отметил, что в ходе операции ВСУ понесли существенные потери как в личном составе, так и в технике. Оставшиеся украинские подразделения были вынуждены отступить к переправе через реку Оскол.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту атак ВСУ на атомные и гражданские объекты, находящиеся на территории РФ. В частности, речь идет об актах на предприятия в Астраханской, Воронежской и Нижегородских областях. Ведется подсчет причиненного ущерба и устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, которые были причастны к совершению преступлений, заявлено в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России осуществили прорыв оборонительных позиций украинских войск в районе населенного пункта Боровая на купянском направлении. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии во взаимодействии с 12-м танковым полком прорвали линию обороны ВСУ в районе Боровой, нанеся комбинированный огонь по укрепленным опорным пунктам 3-й отдельной штурмовой бригады 3-го армейского корпуса ВСУ», — рассказал собеседник. Его слова передает ТАСС. Военнослужащие 1-й танковой армии продолжают вести наступательные действия на купянском направлении. Источник также отметил, что в ходе операции ВСУ понесли существенные потери как в личном составе, так и в технике. Оставшиеся украинские подразделения были вынуждены отступить к переправе через реку Оскол. Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту атак ВСУ на атомные и гражданские объекты, находящиеся на территории РФ. В частности, речь идет об актах на предприятия в Астраханской, Воронежской и Нижегородских областях. Ведется подсчет причиненного ущерба и устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, которые были причастны к совершению преступлений, заявлено в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...