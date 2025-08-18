В Перми призер Олимпиады по дзюдо победила бразильянку

В прошедшие выходные в Перми состоялся юбилейный турнир Ural FC 10 «Кубок Губернатора Пермского края». О результатах турнира URA,RU сообщил титульный спонсор Лиги — Группа «Уралхим».
«В Перми 16 августа состоялся турнир Ural FC 10. Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 по дзюдо, многократный призер чемпионатов мира и Европейских игр, четырехкратная чемпионка Европы по дзюдо, Наталья Кузютина единогласным решением судей победила экс-обладательницу титула LFA бразильянку Роуз Консейсао», — сообщили агентству.
Россиянин Шараф Давлатмуродов в главном бою вечера техническим нокаутом в первом раунде победил Вячеслава Василевского. А в со-главном событии шоу не знающий поражений в ММА Шамиль Магомедов единогласным решением судей победил Никиту Шаршавина, нанеся тому первое поражение в карьере.
На турнире также выступили представители команды Ural Kali Fighter, которую поддерживает «Уралкалий», входящий в Группу «Уралхим». Команда является одним из лидеров спортивного движения в регионе и регулярно представляет Пермский край на соревнованиях по кикбоксингу и ММА.
Всего на турнире Ural FC 10 состоялись 13 поединков, восемь из которых прошли по правилам ММА. А пять из них — по правилам кикбоксинга.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский калийный гигант стал партнером Всероссийской олимпиады юных геологов, которая проходила в Перми. Она была приурочена к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!