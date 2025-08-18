В Перми призер Олимпиады по дзюдо победила бразильянку

В минувшие выходные в Перми прошел чемпионат по борьбе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Перми в выходные состоялось 13 поединков борцов
В Перми в выходные состоялось 13 поединков борцов Фото:

В прошедшие выходные в Перми состоялся юбилейный турнир Ural FC 10 «Кубок Губернатора Пермского края». О результатах турнира URA,RU сообщил титульный спонсор Лиги — Группа «Уралхим».

«В Перми 16 августа состоялся турнир Ural FC 10. Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 по дзюдо, многократный призер чемпионатов мира и Европейских игр, четырехкратная чемпионка Европы по дзюдо, Наталья Кузютина единогласным решением судей победила экс-обладательницу титула LFA бразильянку Роуз Консейсао», — сообщили агентству.

Россиянин Шараф Давлатмуродов в главном бою вечера техническим нокаутом в первом раунде победил Вячеслава Василевского. А в со-главном событии шоу не знающий поражений в ММА Шамиль Магомедов единогласным решением судей победил Никиту Шаршавина, нанеся тому первое поражение в карьере.

На турнире также выступили представители команды Ural Kali Fighter, которую поддерживает «Уралкалий», входящий в Группу «Уралхим». Команда является одним из лидеров спортивного движения в регионе и регулярно представляет Пермский край на соревнованиях по кикбоксингу и ММА.

Всего на турнире Ural FC 10 состоялись 13 поединков, восемь из которых прошли по правилам ММА. А пять из них — по правилам кикбоксинга.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский калийный гигант стал партнером Всероссийской олимпиады юных геологов, которая проходила в Перми. Она была приурочена к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В прошедшие выходные в Перми состоялся юбилейный турнир Ural FC 10 «Кубок Губернатора Пермского края». О результатах турнира URA,RU сообщил титульный спонсор Лиги — Группа «Уралхим». «В Перми 16 августа состоялся турнир Ural FC 10. Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 по дзюдо, многократный призер чемпионатов мира и Европейских игр, четырехкратная чемпионка Европы по дзюдо, Наталья Кузютина единогласным решением судей победила экс-обладательницу титула LFA бразильянку Роуз Консейсао», — сообщили агентству. Россиянин Шараф Давлатмуродов в главном бою вечера техническим нокаутом в первом раунде победил Вячеслава Василевского. А в со-главном событии шоу не знающий поражений в ММА Шамиль Магомедов единогласным решением судей победил Никиту Шаршавина, нанеся тому первое поражение в карьере. На турнире также выступили представители команды Ural Kali Fighter, которую поддерживает «Уралкалий», входящий в Группу «Уралхим». Команда является одним из лидеров спортивного движения в регионе и регулярно представляет Пермский край на соревнованиях по кикбоксингу и ММА. Всего на турнире Ural FC 10 состоялись 13 поединков, восемь из которых прошли по правилам ММА. А пять из них — по правилам кикбоксинга. Ранее URA.RU сообщало, что пермский калийный гигант стал партнером Всероссийской олимпиады юных геологов, которая проходила в Перми. Она была приурочена к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...