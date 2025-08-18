Солдаты ВСУ жалуются на резкое сокращение сроков службы своих дронов

Срок службы украинских дронов «Баба-яга» резко сократился, теперь эти беспилотники совершают в среднем 10–15 вылетов вместо прежних 100. Об этом сообщил украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк (позывной Серж Марко).
«Срок „жизни“ одной „Бабы-Яги“ по количеству вылетов значительно сократился. Если раньше некоторые „Бабы-Яги“ совершали по 100 вылетов, то сейчас 10-15 вылетов <...> — это уже неплохо», — написал Карпюк на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской). По его информации, уничтожение дронов происходит зачастую еще до взлета или в первые минуты после начала операции.
По данным украинских офицеров, количество доступных беспилотников на фронте постоянно снижается. На оставшиеся дроны, включая тяжелые и FPV-модели, ведется систематическая «охота». ВСУ испытывают также серьезный дефицит боеприпасов для FPV-дронов. В условиях нехватки военной авиации Украина вынуждена использовать гражданские самолеты, оснащая их пулеметами для противодействия вражеским дронам. Об этом ранее сообщал депутат Верховной рады Юрий Камельчук. Кроме того, украинские военные рассматривают возможность применения легкомоторных самолетов для перехвата беспилотников.
