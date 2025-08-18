Министерство просвещения России опубликовало календарь школьных каникул на новый учебный год. По данным ведомства, продолжительность осенних, зимних и весенних каникул должна составлять не менее семи дней.
Как сообщается в официальном telegram-канале министерства, для школ, работающих по четвертям, осенние каникулы рекомендуется провести с 25 октября по 2 ноября, зимние — с 31 декабря 2025 года по 11 января, весенние — с 28 марта по 5 апреля, летние — с 27 мая по 31 августа. Также для первоклассников рекомендованы дополнительные каникулы в феврале продолжительностью не менее недели.
Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая 2026 года. В Минпросвещения отметили, что сроки могут корректироваться в зависимости от региональных особенностей и праздничных дней.
С 1 сентября в российских школах уменьшат учебную нагрузку для учеников с первого по девятый классы. Министерство просвещения РФ утвердило новые годовые нормы, предусматривающие поэтапное увеличение количества учебных часов с возрастом школьников. Помимо этого, с началом учебного года будет введена единая школьная форма по ГОСТу и установлено общее расписание занятий. Кроме того, учащимся выделят больше времени на изучение истории. Подробнее — в материале URA.RU.
