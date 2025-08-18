«Домашка» без нагрузки и более плавное обучение: как изменится учеба в школах с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в российских школах снизят нагрузку для учеников с первого по девятый классы. Министерство просвещения РФ анонсировало новые годовые нормы учебной нагрузки, которые позволят планомерно увеличивать количество часов обучения в зависимости от повышения возраста учеников. Помимо этого с начала учебного года будут введены и другие изменения. Теперь, например, школьникам унифицировали школьную форму — теперь она будет по ГОСТу. Также у школьников появится единое расписание. Изменения связаны и с самой школьной программой, в частности, теперь у учеников будет больше времени на изучение истории. Самые важные изменения для учеников школ и учителей — в материале URA.RU. Что ждет школьников с нового учебного года Теперь нагружать детей будут постепенно Министерством просвещения РФ были утверждены допустимые годовые нормы учебной нагрузки в школах с 1 по 9-й классы, которые вступят в силу с 1 сентября. Они позволят планомерно каждый год увеличивать количество часов обучения. Согласно новым нормам, теперь годовой объем учебной нагрузки для учеников первого класса варьируется от 620 до 653 часов. Для школьников со второго по четвертый класс этот показатель составляет от 782 до 884 часов. Ученики пятых классов будут осваивать учебную программу в объеме от 986 до 1088 часов в год. Для шестых классов предусмотрена нагрузка от 1020 до 1122 часов, а для седьмых — от 1088 до 1190 часов. Восьмые и девятые классы будут обучаться в течение учебного года в объеме от 1122 до 1224 часов. «Домашка» — по стандарту Также в школах будет введен единый норматив объема домашних заданий. Они будут основываться на пройденном материале и не создавать лишней нагрузки. Данное предложение было разработано комитетом Госдумы по просвещению. Теперь будет четко определено, по каким предметам будет обязательное домашнее задание, а по каким — нет. Также будет исключен формальный подход к их объему и содержанию. Также ранее депутат Сергей Миронов предлагал законодательно запретить давать домашние задания на выходные дни. По его словам, отменять их полностью нельзя, так как они являются важным инструментом самостоятельной работы и запоминания. До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин также предлагал сократить количество домашних заданий. MAX затронет даже школьников Новые изменения затронут и цифровое образование. Министерство просвещения вместе с компанией VK работает над интеграцией образовательной платформы «Сферум» в национальный мессенджер MAX. Об этом сообщила газета «Известия». В первую очередь на новой платформе планируется внедрение основных возможностей «Сферума», а также добавление современных образовательных сервисов. Платформа позволит оптимизировать учебный процесс и повысить его результативность. Школьная форма — по ГОСТу Введена версия ГОСТа, которая регулирует требования к школьной форме. Из изменений следует, что форма должна быть деловой, удобной и нести светский характер. В нормативах прописаны критерии одежды для учеников, которые затрагивают материалы одежды, ее цветовой диапазон, дизайн, а также фасон. При этом в Минпросвещения подчеркивали, что необязательно, чтобы форма выглядела единой для всех, главное, чтобы она соответствовала ГОСТу. Также возможно размещение на форме государственной символики. Об этом сообщает «Гарант.ру». Единую школьную форму ввели для того, чтобы повысить комфорт самих школьников. Также она позволит упростить родителям выбор формы. Оценка за поведение В нескольких школьных регионах будет введена новая система оценивания учеников. По информации «Известий», экспериментальная система будет введена в 84 образовательных организациях в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, а также в ЛНР, Чеченской Республике и Республике Мордовия. Будет составлен ряд критериев оценивания поведение ученика. Будут учтены мнения и позиции педагогических работников, а также родительского сообщества. С учетом мнения педагогов и администрации организации, оценка будет выставляться классным руководителем. Выпускных классов нововведение не коснется. Уроков истории станет больше В скором времени будет введено увеличенное число уроков истории. Количество часов на четыре года (с 5 по 8 классы) увеличилось с 340 до 476 часов. Число уроков в неделю вырастет с двух до трех. Это обусловлено введением нового модуля «История нашего края», который будет изучаться с 5 по 7 классы. Также будет введена обновленная линейка учебников за авторством председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна. Тем временем часы на уроки обществознания сократятся. Это обусловлено исчезновением предмета из программы с 6 по 7 класс. Предмет будет изучаться с 8 по 11 класс. Тем временем, с 1 сентября 2026 года предмет вовсе останется для изучения только ученикам с 9 по 11 класс. По заявлениям Минпросвещения, которые приводит «Объясняем.рф», будут введены новые учебники, а подача материала будет практико-ореинтированная. Единое школьное расписание Изменением подверглось и школьное расписание. С 1 сентября оно станет единым для всех регионов. Оно будет включать методические рекомендации. Данное изменение направлено для улучшения организации учебного процесса в образовательных учреждениях. Будут введены единые временные рамки для учебных дней. Школа будет адаптировать их под свои учебные планы для каждого уровня образования. Изменения для учителей Уменьшение нагрузки учителей В Министерстве просвещения считают, что введение единого расписания в школах поможет отслеживать нагрузку на педагогов. Согласно Трудовому кодексу, школьные учителя должны работать не более 36 часов в неделю. Большая часть времени уходит на проверку домашних заданий, воспитательную работу, общение с родителями. Также уходит время на участие в педагогических советах. Как ранее заявлял глава Минпросвещения Сергей Кравцов, средняя нагрузка на учителей должна быть не более 1,4 ставки. Новая система оплаты труда педагогов С 1 сентября в таких регионах РФ, как Удмуртия, Владимирская и Сахалинская область будет начато введение новой системы оплаты труда учителей. Как указано в портале «Объясняем.рф». По словам Сергея Кравцова, 70% зарплаты составит базовая часть, а 30% — это стимулирующие выплаты, которые будут устанавливаться школой. Повышение квалификации Педагоги смогут с начала учебного года проходить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки только в государственных или муниципальных образовательных организациях. Та же ситуация коснется и воспитателей детских садов. Получить дополнительное профессиональное образование станет возможным в муниципальных и государственных образовательных организациях, учредителями которых являются Российская Федерация, ее субъекты или муниципальные образования. Кроме того, такие программы будут доступны в организациях, расположенных на территории «Сириус» или инновационного центра «Сколково», а также во всероссийских спортивных федерациях — для программ дополнительного профессионального образования в сфере спорта.