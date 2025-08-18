Лидеры ЕС начали прибывать в Белый дом на встречу с Трампом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рютте первым прибыл на встречу Трампа и Зеленского
Рютте первым прибыл на встречу Трампа и Зеленского Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Первым на встречу с президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским прибыл генсек НАТО Марк Рютте, за ним приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Великобритании Кир Стармер. Об этом сообщает Fox News.

Кроме них, Белый дом уже посетили канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эмманюэль Макрон. Встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени. URA.RU ведет прямую трансляцию переговоров. После личной беседы двух президентов к обсуждению присоединятся европейские лидеры. Главной темой станет — урегулирование украинского кризиса. 

Ранее Трамп заявлял, что не исключает возможности трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным, если переговоры будут успешными. «Я открыт к диалогу с Россией при условии реального прогресса в переговорах», — отмечал Трамп.

В день переговоров в Вашингтоне Россия сообщила о предотвращении атаки украинского беспилотника на Смоленскую АЭС и попытки взрыва на Крымском мосту. Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о приостановке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за атаки со стороны Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первым на встречу с президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским прибыл генсек НАТО Марк Рютте, за ним приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Великобритании Кир Стармер. Об этом сообщает Fox News. Кроме них, Белый дом уже посетили канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эмманюэль Макрон. Встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени. URA.RU ведет прямую трансляцию переговоров. После личной беседы двух президентов к обсуждению присоединятся европейские лидеры. Главной темой станет — урегулирование украинского кризиса.  Ранее Трамп заявлял, что не исключает возможности трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным, если переговоры будут успешными. «Я открыт к диалогу с Россией при условии реального прогресса в переговорах», — отмечал Трамп. В день переговоров в Вашингтоне Россия сообщила о предотвращении атаки украинского беспилотника на Смоленскую АЭС и попытки взрыва на Крымском мосту. Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о приостановке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за атаки со стороны Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...