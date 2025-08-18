Прямой эфир встречи Трампа с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Зеленского и Трампа начнется в 20:15 по мск
Встреча Зеленского и Трампа начнется в 20:15 по мск Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

В 20:15 по московскому времени начнется встреча главы США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В связи с этим URA.RU запускает прямую трансляцию в «ВКонтакте» и на Rutube.

Встреча будет посвящена урегулированию украинского кризиса. После личной беседы лидеров к переговорам присоединятся европейские представители.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 20:15 по московскому времени начнется встреча главы США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В связи с этим URA.RU запускает прямую трансляцию в «ВКонтакте» и на Rutube. Встреча будет посвящена урегулированию украинского кризиса. После личной беседы лидеров к переговорам присоединятся европейские представители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...