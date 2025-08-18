Трамп назвал встречу с Путиным на Аляске хорошей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп остался доволен встречей с Путиным
Трамп остался доволен встречей с Путиным Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске была хорошей. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«У нас состоялась хорошая встреча с президентом России. Есть вероятность, что из нее что-то получится», — сказал Трамп. URA.RU ведет трансляцию из Белого дома, где встречаются Трамп и Зеленский.

Саммит России и США прошел 15 августа в Анкоридже. Основной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске была хорошей. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «У нас состоялась хорошая встреча с президентом России. Есть вероятность, что из нее что-то получится», — сказал Трамп. URA.RU ведет трансляцию из Белого дома, где встречаются Трамп и Зеленский. Саммит России и США прошел 15 августа в Анкоридже. Основной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...