Трамп остался доволен встречей с Путиным
новость из сюжетаВстреча Трампа и Зеленского в Белом доме
Встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске была хорошей. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«У нас состоялась хорошая встреча с президентом России. Есть вероятность, что из нее что-то получится», — сказал Трамп. URA.RU ведет трансляцию из Белого дома, где встречаются Трамп и Зеленский.
Саммит России и США прошел 15 августа в Анкоридже. Основной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта.
