Мишустин предписал челябинским «Арианту» и ЧЭМК работать с малым бизнесом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин включил «Агрофирму Ариант» с ЧЭМК в перечень организаций, обязанных работать с малым бизнесом. Как следует из документа, теперь компания должна учитывать требование при закупках.
«Утвердить изменения, которые вносятся в перечень конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг подлежат проводимой Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства оценке соответствия требованиям законодательства РФ», — указал Мишустин в распоряжении, которым располагает URA.RU. Челябинцы будут обязаны работать с небольшими фирмами при проведении тендеров.
В списке также появилось «Челябинское авиапредприятие», управляющее аэропортом имени Курчатова. Все три предприятия должны будут закупать у компаний малого и среднего бизнеса не менее 20% товаров, которые разрешается у них приобретать. На предприятиях появятся перечни продукции, приобретаемой у небольших компаний.
Челябинский электрометаллургический комбинат и «Агрофирма Ариант» стали государственными в процессе национализации. Переход в руки государства состоялся по инициативе Генпрокуратуры РФ, указавшей на незаконную приватизацию ЧЭМК в 1990-х годах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!