18 августа 2025

Мишустин предписал челябинским «Арианту» и ЧЭМК работать с малым бизнесом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин указал национализированным компаниям сотрудничать с небольшими компаниями
Михаил Мишустин указал национализированным компаниям сотрудничать с небольшими компаниями Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин включил «Агрофирму Ариант» с ЧЭМК в перечень организаций, обязанных работать с малым бизнесом. Как следует из документа, теперь компания должна учитывать требование при закупках.

«Утвердить изменения, которые вносятся в перечень конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг подлежат проводимой Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства оценке соответствия требованиям законодательства РФ», — указал Мишустин в распоряжении, которым располагает URA.RU. Челябинцы будут обязаны работать с небольшими фирмами при проведении тендеров.

В списке также появилось «Челябинское авиапредприятие», управляющее аэропортом имени Курчатова. Все три предприятия должны будут закупать у компаний малого и среднего бизнеса не менее 20% товаров, которые разрешается у них приобретать. На предприятиях появятся перечни продукции, приобретаемой у небольших компаний.

Челябинский электрометаллургический комбинат и «Агрофирма Ариант» стали государственными в процессе национализации. Переход в руки государства состоялся по инициативе Генпрокуратуры РФ, указавшей на незаконную приватизацию ЧЭМК в 1990-х годах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин включил «Агрофирму Ариант» с ЧЭМК в перечень организаций, обязанных работать с малым бизнесом. Как следует из документа, теперь компания должна учитывать требование при закупках. «Утвердить изменения, которые вносятся в перечень конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг подлежат проводимой Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства оценке соответствия требованиям законодательства РФ», — указал Мишустин в распоряжении, которым располагает URA.RU. Челябинцы будут обязаны работать с небольшими фирмами при проведении тендеров. В списке также появилось «Челябинское авиапредприятие», управляющее аэропортом имени Курчатова. Все три предприятия должны будут закупать у компаний малого и среднего бизнеса не менее 20% товаров, которые разрешается у них приобретать. На предприятиях появятся перечни продукции, приобретаемой у небольших компаний. Челябинский электрометаллургический комбинат и «Агрофирма Ариант» стали государственными в процессе национализации. Переход в руки государства состоялся по инициативе Генпрокуратуры РФ, указавшей на незаконную приватизацию ЧЭМК в 1990-х годах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...