Трамп заявил, что Украина не станет частью НАТО

Также президент заявил, что передача Крыма Украине невозможна
Украина не станет частью НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Они не будут частью НАТО», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Также президент заявил, что передача Крыма Украине невозможна.
Вопрос о членстве Украины в НАТО остается одним из ключевых в отношениях страны с Западом. Киев официально подал заявку на вступление в альянс в 2022 году, после начала СВО. Большинство стран-участниц НАТО поддерживают Украину, однако единого решения по приему страны в альянс пока нет.
