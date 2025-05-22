«Киев не готов»: в Польше заявили о бессмысленности разговоров о вступлении Украины в НАТО

Кандидат в президенты Польши Навроцкий: вступление Украины в НАТО лишено смысла
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Такой шаг поставил бы Североатлантический альянс в положение прямого военного конфликта с Россией
Такой шаг поставил бы Североатлантический альянс в положение прямого военного конфликта с Россией Фото:

Обсуждение перспективы вступления Украины в НАТО на сегодняшний день неактуально. Такое заявление сделал кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий в ходе публичной дискуссии с политиком ультраправой «Конфедерации» Славомиром Ментценом.

«Сегодняшняя дискуссия о вступлении Украины в НАТО абсолютно бессмысленна», — сказал Навроцкий. По его словам, такой шаг поставил бы Североатлантический альянс в положение прямого военного конфликта с Россией. Навроцкий отметил, что Украина в текущих условиях не готова к вступлению в евроатлантические структуры, в том числе из-за глубоких проблем с коррупцией. Он подчеркнул, что не поддержит ратификацию документов о членстве Украины в НАТО, если станет президентом Польши.

В итоговом заявлении саммита НАТО в 2024 году была зафиксирована формулировка о «необратимом пути» Украины в альянс. Однако конкретные детали или сроки возможного приема страны в организацию отсутствовали, что эксперты расценили как компромиссную формулировку для поддержки Украины на фоне продолжающегося конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявляли, что вопрос о присоединении Украины к альянсу не соответствует текущим принципам переговоров и не стоит на повестке дня. Москва неоднократно заявляла, что вступление Украины в Североатлантический альянс является для России «красной линией», подчеркивая неприемлемость такого сценария для национальной безопасности страны.

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Обсуждение перспективы вступления Украины в НАТО на сегодняшний день неактуально. Такое заявление сделал кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий в ходе публичной дискуссии с политиком ультраправой «Конфедерации» Славомиром Ментценом. «Сегодняшняя дискуссия о вступлении Украины в НАТО абсолютно бессмысленна», — сказал Навроцкий. По его словам, такой шаг поставил бы Североатлантический альянс в положение прямого военного конфликта с Россией. Навроцкий отметил, что Украина в текущих условиях не готова к вступлению в евроатлантические структуры, в том числе из-за глубоких проблем с коррупцией. Он подчеркнул, что не поддержит ратификацию документов о членстве Украины в НАТО, если станет президентом Польши. В итоговом заявлении саммита НАТО в 2024 году была зафиксирована формулировка о «необратимом пути» Украины в альянс. Однако конкретные детали или сроки возможного приема страны в организацию отсутствовали, что эксперты расценили как компромиссную формулировку для поддержки Украины на фоне продолжающегося конфликта. Ранее президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявляли, что вопрос о присоединении Украины к альянсу не соответствует текущим принципам переговоров и не стоит на повестке дня. Москва неоднократно заявляла, что вступление Украины в Североатлантический альянс является для России «красной линией», подчеркивая неприемлемость такого сценария для национальной безопасности страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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