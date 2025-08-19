Трамп поведал, когда хочет заключить сделку по завершению СВО

Трамп согласился увидеться с Путиным и Зеленским при условии успеха их встречи
Трамп согласился на трехстороннюю встречу в случае, если саммит Путина и Зеленского будет успешен
Трамп согласился на трехстороннюю встречу в случае, если саммит Путина и Зеленского будет успешен Фото:

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о своем намерении достичь договоренности по урегулированию ситуации на Украине в ходе трехсторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, при условии, что их первая встреча пройдет успешно. Об этом президент США заявил в эфире телеканала Fox News.

"Я позвонил президенту Путину. Мы пытаемся договориться о встрече с президентом Зеленским. Посмотрим, что из нее получится, если все сложится, я пойду на "трехсторонку" и закрою дело", — сказал Трамп в эфире Fox News.

Ранее американский лидер сообщил, что не намерен принимать участие в первой встрече между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Трамп опроверг, что звонил главе российского государства во время личной встречи с европейскими лидерами.

