Трамп решил не вмешиваться в первую встречу Путина и Зеленского

Трамп сообщил о том, что Путину и Зеленскому сперва нужно провести двустороннюю встречу
Трамп сообщил о том, что Путину и Зеленскому сперва нужно провести двустороннюю встречу

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не намерен принимать участие в первой встрече между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.

"Нет. Я думал сначала позволить им (Путину и Зеленскому — прим. URA.RU) встретиться", — сказал Трамп в эфире Fox News.

В Белом доме 18 августа состоялась встреча с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, а также ряда европейских лидеров. В Вашингтон прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

После переговоров с президентом США Владимир Зеленский заявил о готовности к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. При этом украинская сторона не ставит условием для дальнейших переговоров с Россией заключение перемирия.

