Жители Мегиона (ХМАО) жалуются на крыс, которые завели норы прямо во дворе. Видео с грызунами очевидцы прислали в редакцию URA.RU.
«Нефтяников, 5, крысы уже торчат из норок», — комментирует югорчанин увиденное. Фото с крысами, в том числе мертвыми, выкладывают и в социальных сетях.
В мэрии Мегиона пояснили, что в городе и поселке Высокий регулярно проводится дератизация и дезинсекция. Обработка охватывает социальные учреждения, парки, детские площадки и кладбища. На эти цели предусмотрено финансирование, но его не хватает.
«По информации управления ЖКХ администрации Мегиона, в рамках госпрограммы ХМАО-Югры „Современное здравоохранение“ городу выделена субвенция на дератизацию и дезинсекцию: в 2024 году — 888,5 тыс. рублей, в 2025 году — 888,5 тыс. рублей. Однако этих средств недостаточно», — говорится в ответе администрации. Стоимость препаратов и методов растет, а финансирование остается прежним.
По данным мэрии, крысы у дома на Нефтяников, 5 живут не только из-за нехватки денег на обработку. Жильцы сами усугубляют ситуацию, подкармливая птиц и собак у тепловой камеры. Управляющие компании «ЖЭК» и «Мега» летом по заявкам жильцов несколько раз проводили дератизацию и дезинсекцию, последний раз — 12 августа.
Проблему обостряет и соседство с продуктовым магазином федеральной сети, возле которого крысы собираются у мусорного контейнера. Контроль за соблюдением санитарных норм в этом случае находится в компетенции Роспотребнадзора. В ведомстве агентству сообщили, что проведут проверку.
«В связи с видеосообщением, представленным агентством, выдано поручение о проведении зоологического обследования. По его результатам будут приняты меры административного реагирования», — уточнила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.
В надзорном органе также напомнили, что весной грызуны перемещаются на прилегающие участки, летом концентрируются в местах, благоприятных для размножения, а с наступлением холодов возвращаются в подвалы и теплые помещения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!