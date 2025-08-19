США не станут отправлять своих военных на Украину

Солдат США не будет на территории Украины, заявила Левитт
Солдат США не будет на территории Украины, заявила Левитт

США не будут отправлять свои войска на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Военных США не будет на земле на Украине», — заявила Левитт. Произошло это во время брифинга для журналистов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что пока он является президентом США американских солдат не будет на территории Украины. Сделал он это в эфире телеканала Fox News.

