Осужденный за изнасилование и убийство школьниц «златоустовский маньяк» просит перевода из «Полярной совы»

Пожизненно осужденный за изнасилование и убийство школьниц в городе Златоусте Челябинской области Николай Мозгляков  просит перевести его из колонии «Полярная сова» в другую. Об этом говорится в материалах дела Московского городского суда. 

«Он просит о переводе из „Полярной совы“. И компенсацию морального вреда», — говорится в материалах дела, пишет РИА Новости. 

В прошлом году Мозгляков с аналогичной просьбой обращался в Замоскворецкий суд Москвы. Но его просьба была отменена, тогда осужденный подал апелляционную жалобу, которую теперь и рассмотрит Мосгорсуд. 

Исправительная колония «Полярная сова» для отбывающих пожизненное наказание находится в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В колонии содержатся около 450 человек. 

Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима за изнасилование и убийство школьниц. Жуткий случай произошел 1 апреля в Златоусте. Мозгляков подкараулил трех девочек и на окраине кладбища изнасиловал их, а после нанес множественные ножевые ранения. Младшая из девочек осталась жива, чего не заметил убийца. Она и указала на татуировку в виде паука на руке. 

