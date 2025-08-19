Пожизненно осужденный за изнасилование и убийство школьниц в городе Златоусте Челябинской области Николай Мозгляков просит перевести его из колонии «Полярная сова» в другую. Об этом говорится в материалах дела Московского городского суда.
«Он просит о переводе из „Полярной совы“. И компенсацию морального вреда», — говорится в материалах дела, пишет РИА Новости.
В прошлом году Мозгляков с аналогичной просьбой обращался в Замоскворецкий суд Москвы. Но его просьба была отменена, тогда осужденный подал апелляционную жалобу, которую теперь и рассмотрит Мосгорсуд.
Исправительная колония «Полярная сова» для отбывающих пожизненное наказание находится в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В колонии содержатся около 450 человек.
Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима за изнасилование и убийство школьниц. Жуткий случай произошел 1 апреля в Златоусте. Мозгляков подкараулил трех девочек и на окраине кладбища изнасиловал их, а после нанес множественные ножевые ранения. Младшая из девочек осталась жива, чего не заметил убийца. Она и указала на татуировку в виде паука на руке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!