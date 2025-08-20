Челябинский экс-замгубернатора Уфимцев прилетел в Челябинск из Турции

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев, задержанный сегодня силовиками, прилетел в Челябинск рейсом из Анталии. Об этом сообщил источник URA.RU.
«Уфимцев был задержан во время прохождения паспортного контроля пассажирами, вернувшимися в Челябинск с отдыха в Турции. Он прилетел ночью тем же чартерным рейсом. В Анталию Уфимцев, в свою очередь, прилетел с Кипра», — пояснил инсайдер.
Уфимцев был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве: вместо заявленного в документах детского лагеря на берегу заповедного озера Увильды начали строить коттеджи для высокопоставленных чиновников и бизнесменов. По иску прокуратуры строения были снесены, а задержанный глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин вывел силовиков на бывших и действующих чиновников администрации Челябинска.
В 2018 году Уфимцев уехал из России, был объявлен в розыск и заочно арестован. В ночь на 20 августа 2025 года постановление суда было исполнено — добровольно вернувшегося на родину экс-замгубернатора заковали в наручники и отправили в СИЗО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!