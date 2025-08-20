Челябинский экс-замгубернатора Уфимцев прилетел в Челябинск из Турции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Уфимцев прилетел в Челябинск из Анталии
Александр Уфимцев прилетел в Челябинск из Анталии Фото:
новость из сюжета
Задержание бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Уфимцева

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев, задержанный сегодня силовиками, прилетел в Челябинск рейсом из Анталии. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Уфимцев был задержан во время прохождения паспортного контроля пассажирами, вернувшимися в Челябинск с отдыха в Турции. Он прилетел ночью тем же чартерным рейсом. В Анталию Уфимцев, в свою очередь, прилетел с Кипра», — пояснил инсайдер.

Уфимцев был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве: вместо заявленного в документах детского лагеря на берегу заповедного озера Увильды начали строить коттеджи для высокопоставленных чиновников и бизнесменов. По иску прокуратуры строения были снесены, а задержанный глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин вывел силовиков на бывших и действующих чиновников администрации Челябинска.

В 2018 году Уфимцев уехал из России, был объявлен в розыск и заочно арестован. В ночь на 20 августа 2025 года постановление суда было исполнено — добровольно вернувшегося на родину экс-замгубернатора заковали в наручники и отправили в СИЗО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев, задержанный сегодня силовиками, прилетел в Челябинск рейсом из Анталии. Об этом сообщил источник URA.RU. «Уфимцев был задержан во время прохождения паспортного контроля пассажирами, вернувшимися в Челябинск с отдыха в Турции. Он прилетел ночью тем же чартерным рейсом. В Анталию Уфимцев, в свою очередь, прилетел с Кипра», — пояснил инсайдер. Уфимцев был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве: вместо заявленного в документах детского лагеря на берегу заповедного озера Увильды начали строить коттеджи для высокопоставленных чиновников и бизнесменов. По иску прокуратуры строения были снесены, а задержанный глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин вывел силовиков на бывших и действующих чиновников администрации Челябинска. В 2018 году Уфимцев уехал из России, был объявлен в розыск и заочно арестован. В ночь на 20 августа 2025 года постановление суда было исполнено — добровольно вернувшегося на родину экс-замгубернатора заковали в наручники и отправили в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...