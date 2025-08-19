Задержан бывший челябинский вице-губернатор Уфимцев

Сотрудники МВД и СК задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Уфимцева. Об этом URA.RU рассказали источники в силовых структурах.
«Уфимцева задержали в аэропорту Челябинска. Обвинения касаются уголовного дела, возбужденного еще в 2016 году», — сообщили URA.RU источник.
Уголовное дело о строительстве коттеджного поселка на берегу заповедного озера Увильды было возбуждено в 2016 году. Следствие располагало информацией, что земля под стройку была приобретена с нарушениями. Изначально предполагалось, что на месте будет детский оздоровительный лагерь. Но вопреки ожиданиям там начали строить коттеджи для VIP-ов. В итоге по иску прокуратуры строения были снесены. По делу был задержан Исрафиль Валишин, который вывел правоохранителей на других бывших и действующих чиновников. В 2018 году Уфимцев уехал из России и был объявлен в розыск. Его заочный арест так и оставался заочным до недавнего времени.
Уфимцев входил в команду бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича. В 2005 году, когда Юревич стал мэром Челябинска, Уфимцев стал руководителем аппарата мэрии Челябинска. В 2010 году Юревич занял пост губернатора и сделал Уфимцева своим замом. В правительстве области Уфимцев также курировал работу аппарата. Ушел в отставку в апреле 2013 года, еще до смены власти в регионе.
