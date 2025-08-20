В Пермском крае накрыли крупную нарколабораторию. Видео

УФСБ: в Пермском округе задержан организатор нарколаборатории
Подозреваемый задержан
Подозреваемый задержан Фото:

Сотрудниками Управления ФСБ России по Пермскому краю была пресечена деятельность нелегальной нарколаборатории. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что пермяк организовал ее в одном из частных домов Пермского округа.

«Подпольное производство специализировалось на производстве особо опасного наркотического средства. В результате проведенного обыска сотрудники изъяли из незаконного оборота 1,7 килограмма мефедрона, химические прекурсоры, а также лабораторное оборудование. Подозреваемый задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю. 

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

