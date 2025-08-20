В Польше разбился военный дрон

Взорвавшийся в Польше объект является военным дроном, заявил Трусевич
Взорвавшийся в Польше объект является военным дроном, заявил Трусевич

Объект, который упал и взорвался на территории Польши, был военным дроном. Об этом сообщил окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич. Инцидент произошел минувшей ночью в окрестностях населенного пункта Осины, где ранее был зафиксирован падение неизвестного объекта.

«Это военный дрон. Скорее всего, он поврежден по причине детонации взрывчатых веществ», — сказал Трусевич. Его слова передает РИА Новости. 

На месте происшествия найдены обгоревшие металлические и пластиковые фрагменты. Пострадавших в результате взрыва нет, но в нескольких жилых домах выбиты окна. Прокурор также отметил, что на данный момент не располагает информацией о происхождении дрона и его принадлежности. На место происшествия уже выехал военный следователь — он займется выяснением обстоятельств произошедшего.

Ранее силы ПВО Беларуси 29 июля обнаружили пересечение воздушного пространства страны неизвестным беспилотником. Аппарат был успешно сбит. Он упал на территории Минска, при этом в результате инцидента пострадавших нет. Подробности инцидента — в материале URA.RU. 

