В Минске сбили неизвестный беспилотник с тротилом: что известно о происшествии

Силы противовоздушной обороны Беларуси обнаружили пересечение воздушного пространства страны неизвестным беспилотным летательным аппаратом. БПЛА был успешно сбит и упал на территории Минска. В результате инцидента пострадавших нет. Что об этом известно — в материале URA.RU.
Когда был замечен БПЛА
Около двух часов ночи по местному времени 29 июля белорусские средства противовоздушной обороны обнаружили и пресекли несанкционированный полет беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси. В оборонном ведомстве отметили, что аппарат упал в районе дома 72 по улице Матусевича в Минске.
Пострадавших обнаружено не было. Эвакуация жильцов также не проводилась. Рядом с местом падения БПЛА находится детский сад. Принадлежность и технические характеристики сбитого аппарата не уточняются.
В министерстве сообщили, что контроль за воздушным пространством государства усиливается. В связи с произошедшим инцидентом незамедлительно внедряются дополнительные меры по обеспечению безопасности и мониторингу использования воздушного пространства.
По данному случаю инициирована проверка. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, президент Белоруссии Александр Лукашенко лично следит за развитием ситуации.
Что сообщили в СК Белоруссии
На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Совместно с экспертами Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь следователи осуществили осмотр территории.
Следственный комитет Беларуси сообщил, что фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на прилегающую к жилому дому территорию. Повреждены несколько припаркованных автомобилей.
Упавший беспилотник был начинен тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. Как уточнили в СК, БПЛА упал без детонации.
По факту падения заведено уголовное дело. Комитет с заинтересованными государственными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Мнение военного эксперта
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что беспилотник мог прилететь со стороны Литвы или Польши. По его словам, запуск был возможен из стран, которые проявляют интерес к Беларуси. Кроме того, Дандыкин не исключил, что дрон мог быть запущен также с территории Украины.
Не первый беспилотник нарушил пространство Белоруссии
БПЛА в 2023 году заметили в Мачулищах
Следует отметить, что аналогичный инцидент произошел в феврале 2023 года в Мачулищах. Город расположен примерно в 12 километрах от Минска. Тогда в результате серии взрывов на военном аэродроме был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Позднее благодаря публикации утекших документов Пентагона стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) установила причастность своих сотрудников к данной атаке.
Беспилотник был в Гомеле
В сентябре 2024 года над Гомелем был сбит неопознанный дрон. Как официально сообщил первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь Сергей Фролов, воздушное пространство страны было нарушено. По его словам, силы дежурных подразделений противовоздушной обороны оперативно ликвидировали все выявленные цели.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям уточнили, что вследствие падения одной из сбитых воздушных целей произошло возгорание кирпичного склада, расположенного в восьмом переулке Ильича в Гомеле. Пострадавших обнаружено не было.
БПЛА уничтожали в Костюковичском районе Могилевской области
Александр Лукашенко сообщил, что 9 августа 2024 года подразделения противовоздушной обороны республики ликвидировали несколько воздушных объектов в Костюковичском районе Могилевской области. По предварительным данным, уничтоженные цели представляли собой ударные беспилотные летательные аппараты, которые прибыли со стороны украинской границы.
В связи с произошедшим военно-воздушные силы и системы ПВО были приведены в состояние повышенной боевой готовности, в небо были подняты самолеты и вертолеты. Глава государства также выразил мнение, что аналогичные инциденты с нарушением воздушного пространства Беларуси со стороны Украины могут происходить неоднократно.
После отражения атаки украинских дронов белорусские группировки, находящиеся на Гомельском и Мозырском тактических направлениях были усилены. Как тогда Белоруссия ответила на атаку ВСУ — в материале URA.RU.
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