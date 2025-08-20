Суд арестовал жительниц ХМАО, которых подозревают в убийстве землячки

В Нягани (ХМАО) суд отправил под арест двух местных жительниц 49 и 60 лет. Их обвиняют в убийстве землячки, сообщила официальная группа судов Югры во «ВКонтакте».
«Няганским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух жительниц Нягани 1975 и 1964 годов рождения, которые обвиняются в убийстве женщины 1986 года рождения, совершенном с особой жестокостью. Соучастники обвиняются в том, что, действуя группой лиц по предварительному сговору, в ходе возникшего конфликта причинили потерпевшей тяжкие телесные повреждения, от которых она через непродолжительное время на месте происшествия скончалась», — говорится в сообщении суда.
По данным следствия, убийство произошло в феврале 2025 года. Нападавшие поссорились со своей знакомой. Они заранее договорились, что накажут ее. Толпа била женщину руками, ногами, головой и разными предметами. После жестокого нападения жительница Нягани погибла.
По этому делу также арестованы 35-летняя женщина и подросток. Сейчас все четверо находятся под стражей. Им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы. Дело будет рассматривать в окружной суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!