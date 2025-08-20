Путин телефонным звонком приблизил личную встречу с Зеленским

Подготовка к личной встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским вышла на новый этап. Глава российского государства по телефону пообщался с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, положительно отметив содействие Анкары в проведении переговоров в Стамбуле. Темой разговора Путина с Эрдоганом мог быть приезд более представительных делегаций на следующий раунд, в то же время для посещения Турции российским президентом есть препятствия — и это вовсе не членство страны в НАТО, объяснил URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«В ходе телефонного разговора с президентом Турции президент России высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах. Лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины. С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле», — говорится в сообщении Кремля.
Также уточняется, что Путин и Эрдоган затронули некоторые вопросы двусторонних отношений, в том числе торгово-инвестиционных. Президенты договорились о продолжении личных контактов, резюмировали в Кремле.
Разговор с Эрдоганом продолжил серию телефонных переговоров, которые Путин провел после возвращения с Аляски, где 15 августа российский лидер встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Перед саммитом в Анкоридже Путин тоже созванивался с главами других государств. Но Эрдогану президент РФ до саммита не звонил. Зато ему звонил Зеленский, которому турецкий лидер сообщил, что готов принять у себя саммит по Украине.
В Стамбуле состоялось уже три этапа переговоров между делегациями России и Украины. Третий прошел 23 июля и включал в себя два этапа — встречу тет-а-тет возглавлявших делегации помощника президента России Владимира Мединского и министра обороны Украины Рустема Умерова и переговоры в полном составе, где стороны обсудили содержащиеся в проектах меморандумов позиции. По итогам встречи договорились об обменах военными и гражданскими лицами. Россия также предложила Украине создать онлайн три рабочих группы для решения военных, политических и гуманитарных вопросов, но Киев ответа на него так и не дал, сообщил 20 августа на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Переговоры с Украиной Путин по итогам телефонного разговора с Трампом предложил «не просто продолжить, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций», отметил министр. Американский президент позитивно воспринял идею, теперь Москва рассчитывает, что Трамп разъяснит ее Киеву.
Судя по заявлениям российской стороны, о личной встрече Путина и Зеленского говорить пока рано, но повышение уровня делегаций уже на следующем этапе переговоров вполне вероятно, комментирует Евгений Семибратов. По его словам, этот вопрос Путин и Эрдоган могли обсуждать во время телефонного разговора.
«Хотя уровень помощника президента Владимира Мединского вполне достаточен для того круга вопросов, который обсуждался до сих пор в Стамбуле, вероятно, после саммита в Анкоридже в повестке встреч делегаций появятся новые пункты. Теперь на переговорах уже могут начать обсуждать обмен территориями, гарантии, которые могут быть предоставлены Киеву. Лавров уже озвучил идею, что гарантами могут выступить Франция, Великобритания, США и Китай. Учитывая это, тот же глава МИД или помощник президента Юрий Ушаков, который непосредственно занимается украинским вопросом, могут принять участие в следующем раунде переговоров», — считает Семибратов.
При этом эксперт высказал сомнения, что встреча Путина и Зеленского пройдет в Турции. И связывает он это вовсе не с тем, что Анкара — член НАТО.
«Побывав на Аляске и посетив там военную базу, президент России опроверг доводы о том, что его визит в страну Североатлантического альянса невозможен.
Возможными препятствиями для прибытия Путина в Турцию могут быть другие факторы. Например, противоречия в оценке ситуации в Закавказье или на Ближнем Востоке, где Анкара заметно укрепила свои позиции после падения режима Башара Асада, в том числе за счет позиций Москвы. Если Турцию объявят неподходящей площадкой для саммита, причины стоит искать в этом», — уверен политолог.
Эрдоган в своем стремлении выступить посредником в урегулировании конфликта последователен — Турция предложила свою площадку еще в 2022 году, второй после Белоруссии, и приняла тогда переговоры, которые, правда, ни к чему не привели, говорит Семибратов. «Турецкий лидер хочет таким образом продемонстрировать высокий политический потенциал страны и еще больше укрепить свое влияние за счет разрешения такого серьезного регионального конфликта», — добавил собеседник URA.RU.
