В Кремле рассказали, может ли состояться встреча Путина и Эрдогана в Турции

Песков: встреча Путина и Эрдогана не запланирована
© Служба новостей «URA.RU»
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Политическая воля заявлена президентом Турции, но она пока не организована, рассказал Песков
Политическая воля заявлена президентом Турции, но она пока не организована, рассказал Песков Фото:

Пока в графике президента РФ Владимира Путина нет запланированной встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Но возможность организовать разговор с лидером Турции можно «за считанные часы». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Пока в графике нет разговора с Эрдоганом, но с друзьями с Турции существует возможность согласовать разговоры буквально за считанные часы. Пока есть политическая воля, которая была заявлена, президентом Турции, но каких-то наработок конкретных пока нет», — заявил Песков. Также он заявил, что правильно было бы сначала проделать работу на экспертном уровне. И что оставлять ее президентам абсолютно не логично.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о намерении провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможность организации их встречи в Стамбуле. Эта инициатива связана с итогами третьего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли 23 июля в Стамбуле и завершились договоренностями об обмене военнопленными и гражданскими лицами.

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Пока в графике президента РФ Владимира Путина нет запланированной встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Но возможность организовать разговор с лидером Турции можно «за считанные часы». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. «Пока в графике нет разговора с Эрдоганом, но с друзьями с Турции существует возможность согласовать разговоры буквально за считанные часы. Пока есть политическая воля, которая была заявлена, президентом Турции, но каких-то наработок конкретных пока нет», — заявил Песков. Также он заявил, что правильно было бы сначала проделать работу на экспертном уровне. И что оставлять ее президентам абсолютно не логично. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о намерении провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможность организации их встречи в Стамбуле. Эта инициатива связана с итогами третьего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли 23 июля в Стамбуле и завершились договоренностями об обмене военнопленными и гражданскими лицами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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