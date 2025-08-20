«Страна»: Запад начал операцию по отстранению Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подписанный ЦИК Украины и избирательным органом Британии меморандум угрожает Зеленскому потерей власти, пишет «Страна.ua»
Подписанный ЦИК Украины и избирательным органом Британии меморандум угрожает Зеленскому потерей власти, пишет «Страна.ua» Фото:

На Украине начали смещать Владимира Зеленского с поста президента. Как сообщает издание «Страна.ua», об этом свидетельствует заключение меморандума между Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины и британским избирательным органом. За подобным скрывается «перехват контроля» над избирательной инфраструктурой Киева со стороны Лондона и Евросоюза. 

«Европейцы хотят использовать в своих интересах созданную Демпартией США инфраструктуру контроля. При помощи этой инфраструктуры они могут как влиять на действия Зеленского, так и, в случае необходимости, попытаться заменить его кем-либо другим на посту президента. На выборах или без них», — говорится в материале. 

Как отмечает издание, сложившаяся ситуация создает ряд непосредственных рисков для Владимира Зеленского. Прежде всего, речь идет о том, что соответствующие структуры оказывают существенную поддержку основному оппоненту президента Украины — послу в Великобритании Валерию Залужному. Согласно сообщениям в СМИ, тот втайне готовится принять участие в президентских выборах.

Кроме того, председатель ЦИК Олег Диденко не отличается лояльностью к нынешней украинской власти. Как утверждается, он способен организовать «трансфер власти" в пользу Залужного. Авторы издания отмечают, что в результате подобных событий Владимир Зеленский может столкнуться с тем, что европейские партнеры станут фактором, способным поставить под угрозу его политические позиции. Это способно кардинально изменить текущий подход к мирным переговорам и существенно уменьшить влияние президента Украины на внутренние процессы в государстве.

Ранее в разговоре с корреспондентом URA.RU руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко сообщил, что после саммита на Аляске между лидерами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным — Зеленский может уйти в отставку. Только таким образом. по словам эксперта, завершится украинский кризис. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине начали смещать Владимира Зеленского с поста президента. Как сообщает издание «Страна.ua», об этом свидетельствует заключение меморандума между Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины и британским избирательным органом. За подобным скрывается «перехват контроля» над избирательной инфраструктурой Киева со стороны Лондона и Евросоюза.  «Европейцы хотят использовать в своих интересах созданную Демпартией США инфраструктуру контроля. При помощи этой инфраструктуры они могут как влиять на действия Зеленского, так и, в случае необходимости, попытаться заменить его кем-либо другим на посту президента. На выборах или без них», — говорится в материале.  Как отмечает издание, сложившаяся ситуация создает ряд непосредственных рисков для Владимира Зеленского. Прежде всего, речь идет о том, что соответствующие структуры оказывают существенную поддержку основному оппоненту президента Украины — послу в Великобритании Валерию Залужному. Согласно сообщениям в СМИ, тот втайне готовится принять участие в президентских выборах. Кроме того, председатель ЦИК Олег Диденко не отличается лояльностью к нынешней украинской власти. Как утверждается, он способен организовать «трансфер власти" в пользу Залужного. Авторы издания отмечают, что в результате подобных событий Владимир Зеленский может столкнуться с тем, что европейские партнеры станут фактором, способным поставить под угрозу его политические позиции. Это способно кардинально изменить текущий подход к мирным переговорам и существенно уменьшить влияние президента Украины на внутренние процессы в государстве. Ранее в разговоре с корреспондентом URA.RU руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко сообщил, что после саммита на Аляске между лидерами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным — Зеленский может уйти в отставку. Только таким образом. по словам эксперта, завершится украинский кризис. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...