На Украине начали смещать Владимира Зеленского с поста президента. Как сообщает издание «Страна.ua», об этом свидетельствует заключение меморандума между Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины и британским избирательным органом. За подобным скрывается «перехват контроля» над избирательной инфраструктурой Киева со стороны Лондона и Евросоюза.
«Европейцы хотят использовать в своих интересах созданную Демпартией США инфраструктуру контроля. При помощи этой инфраструктуры они могут как влиять на действия Зеленского, так и, в случае необходимости, попытаться заменить его кем-либо другим на посту президента. На выборах или без них», — говорится в материале.
Как отмечает издание, сложившаяся ситуация создает ряд непосредственных рисков для Владимира Зеленского. Прежде всего, речь идет о том, что соответствующие структуры оказывают существенную поддержку основному оппоненту президента Украины — послу в Великобритании Валерию Залужному. Согласно сообщениям в СМИ, тот втайне готовится принять участие в президентских выборах.
Кроме того, председатель ЦИК Олег Диденко не отличается лояльностью к нынешней украинской власти. Как утверждается, он способен организовать «трансфер власти" в пользу Залужного. Авторы издания отмечают, что в результате подобных событий Владимир Зеленский может столкнуться с тем, что европейские партнеры станут фактором, способным поставить под угрозу его политические позиции. Это способно кардинально изменить текущий подход к мирным переговорам и существенно уменьшить влияние президента Украины на внутренние процессы в государстве.
Ранее в разговоре с корреспондентом URA.RU руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко сообщил, что после саммита на Аляске между лидерами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным — Зеленский может уйти в отставку. Только таким образом. по словам эксперта, завершится украинский кризис.
