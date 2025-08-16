Зеленскому предрекли отставку после саммита на Аляске

Завершение украинского кризиса возможно лишь при условии ухода Владимира Зеленского с поста президента страны. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Он отметил, что сроки урегулирования конфликта определятся только после президентских выборов в Киеве.
«Главное условие завершения украинского кризиса — отставка Зеленского. <...> Лидеры России и США (Владимир Путин и Дональд Трамп — прим. URA.RU) допустят до переговоров только легитимного лидера, а не Зеленского», — предположил Ярошенко в разговоре с агентством после российско-американского саммита на Аляске.
Он отметил, что сейчас одной из ключевых трудностей является отсутствие в Киеве партнера для полноценного обсуждения путей урегулирования. Кроме того, как считает эксперт, американский лидер не ограничивается идеей простого прекращения огня, осознавая временный характер такого решения. Трамп стремится к окончательному урегулированию кризиса в Киеве, чего невозможно достичь за одну встречу.
По словам Алексея Ярошенко, очевидно, что глава Белого дома уделяет значительное внимание этому вопросу и нацелен на конкретный результат, поэтому в будущем планирует принять участие в ряде деловых переговоров, способствующих достижению мира. «В дальнейшем их проведут или в двухстороннем формате, то есть между Путиным и Трампом, или в трехстороннем, то есть при участии президента Украины», — сказал эксперт.
Аналогичного мнения придерживается и эксперт по международным отношениям из колумбийского Университета Экстернадо Давид Маурисио Кастрильон Керриган. Он заявил, что возможная отставка Владимира Зеленского после саммита была бы логичным и ожидаемым шагом для всех вовлеченных в конфликт сторон.
«Неудивительно, если в результате этих встреч Зеленский уйдет с поста, чтобы другая фигура возглавила Украину и с новым имиджем смогла принять условия, которые сегодня были бы для него неприемлемыми», — заявил эксперт. Его слова передает РИА Новости.
Кастрильон Керриган отметил, что в условиях сокращения военной помощи Запада Киев терпит поражение на фронте. В этой ситуации для президента Украины крайне трудно изменить политический курс — его позиция основывалась на стремлении к победе. Однако, по мнению колумбийского политолога, проигрыш обойдется Киеву дороже, чем согласие на мирные переговоры с учетом текущей ситуации.
Переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным прошли 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Они длились почти три часа. По итогам встречи российский лидер подчеркнул, что достигнутое с американским коллегой понимание позволит прийти к урегулированию украинского конфликта.
Также по итогам беседы глава Белого дома сообщил, что западные страны, РФ и Украина сошлись во мнении — завершением эскалации должен стать прочный мир, а не кратковременное прекращение огня, которое постоянно нарушается. Британское издание Sky News писало, что торжественный прием Путина на Аляске стал его победой и оказался унижением для Киева.
