Вице-президент США: лидеры ЕС не ожидали, что Трамп позвонит Путину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп позвонил Путину сразу после встречи с европейскими политиками
Трамп позвонил Путину сразу после встречи с европейскими политиками Фото:

Президент США Дональд Трамп неожиданно позвонил российскому лидеру Владимиру Путину сразу после переговоров с европейскими лидерами в Белом доме. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Президент говорит: „Знаете, у нас была довольно хорошая встреча [с европейскими политиками]. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрим, что он скажет“. И все говорят: „О, вы позвоните ему на следующей неделе?“ А он отвечает: „Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас“», — рассказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Белый дом опубликовал фотографию, на которой Дональд Трамп звонит Владимиру Путину после переговоров с европейскими лидерами. На снимке в Овальном кабинете также присутствовали госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. В ходе дальнейшего разговора Путин и Трамп обоюдно высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между РФ и Украиной. В связи с этим было озвучено предложение о повышении уровня делегации от российской стороны. Беседа, продлившаяся 40 минут, носила откровенный и весьма конструктивный характер, подчеркнул Ушаков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп неожиданно позвонил российскому лидеру Владимиру Путину сразу после переговоров с европейскими лидерами в Белом доме. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Президент говорит: „Знаете, у нас была довольно хорошая встреча [с европейскими политиками]. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрим, что он скажет“. И все говорят: „О, вы позвоните ему на следующей неделе?“ А он отвечает: „Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас“», — рассказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Ранее Белый дом опубликовал фотографию, на которой Дональд Трамп звонит Владимиру Путину после переговоров с европейскими лидерами. На снимке в Овальном кабинете также присутствовали госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. В ходе дальнейшего разговора Путин и Трамп обоюдно высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между РФ и Украиной. В связи с этим было озвучено предложение о повышении уровня делегации от российской стороны. Беседа, продлившаяся 40 минут, носила откровенный и весьма конструктивный характер, подчеркнул Ушаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...