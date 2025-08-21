Вице-президент США: лидеры ЕС не ожидали, что Трамп позвонит Путину

Президент США Дональд Трамп неожиданно позвонил российскому лидеру Владимиру Путину сразу после переговоров с европейскими лидерами в Белом доме. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Президент говорит: „Знаете, у нас была довольно хорошая встреча [с европейскими политиками]. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрим, что он скажет“. И все говорят: „О, вы позвоните ему на следующей неделе?“ А он отвечает: „Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас“», — рассказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Белый дом опубликовал фотографию, на которой Дональд Трамп звонит Владимиру Путину после переговоров с европейскими лидерами. На снимке в Овальном кабинете также присутствовали госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. В ходе дальнейшего разговора Путин и Трамп обоюдно высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между РФ и Украиной. В связи с этим было озвучено предложение о повышении уровня делегации от российской стороны. Беседа, продлившаяся 40 минут, носила откровенный и весьма конструктивный характер, подчеркнул Ушаков.
