Axios: Трамп созвонился с Путиным во время встречи с Зеленским в Белом доме

Трамп во время встречи с лидерами ЕС и Зеленским в Белом доме обещал позвонить Путину
Трамп во время встречи с лидерами ЕС и Зеленским в Белом доме обещал позвонить Путину
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп якобы провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 18 августа, в то время как в Белом доме собрались президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два источника, знакомых с деталями переговоров.

«Президент Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину в понедельник, в то время как президент Украины Владимир Зеленский и семь европейских лидеров собрались в Белом доме», — отметило издание Axios. Оно ссылается на свои источники в администрации президента США.

Информированные лица уточнили, что детали разговора между Трампом и Путиным пока не раскрываются. В то же время, обсуждение на встрече в Белом доме касалось координации международных усилий по поддержке Украины и поиска путей урегулирования ситуации на востоке страны.

Ранее сообщалось, что Трамп во время встречи с европейскими лидерами неожиданно прервал переговоры ради телефонного разговора с Путиным. При этом официально информация не подтверждалась ни Кремлем, ни Белым домом.

