Трамп предложил Путину повысить уровень делегации от России на переговорах

В переговорном процессе должны участвовать представители от Украины и РФ более высокого уровня. Такое мнение озвучил глава Белого дома Дональд Трамп в рамках встречи с европейскими партнерами и украинским президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент URA.RU.
«Обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. То есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах», — процитировал Трампа корреспондент информационного агентства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее раскритиковала резкие выпады Запада в адрес делегации России в рамках переговоров по Украине. Она назвала подобную полемику «абракадаброй».
URA.RU уже писало, что Трамп созвонился с Путиным во время встречи с Зеленским. Беседа длилась 40 минут и носила конструктивный характер, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Подробнее о встрече с лидерами Европы в Вашингтоне — узнаете из нашей трансляции.
