Вице-президент США предсказал, как пройдет встреча Путина и Зеленского

Вэнс: основы сделки по Украине будут согласованы до встречи Путина и Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Основы мирного договора между РФ и Украиной согласуют до встречи Путина и Зеленского
Основы мирного договора между РФ и Украиной согласуют до встречи Путина и Зеленского Фото:

Ключевые параметры возможного мирного соглашения по урегулированию ситуации на Украине, включая вопросы безопасности и территории, могут быть определены до личной встречи президентов России и Украины. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Это хороший вопрос. Думаю, что если вы пойдете по бюрократическому пути, то ответ — да», — отметил Вэнс в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать согласования ключевых деталей соглашения до возможных переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Вэнс уточнил, что процесс согласования условий мирного соглашения обычно включает длительные консультации между сторонами на экспертном и дипломатическом уровнях. По его словам, стороны предварительно обсуждают гарантии безопасности и территориальные вопросы, чтобы к моменту встречи лидеров иметь общую рамку соглашения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт сообщала, что организацией возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского занимаются вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. 18 августа в Белом доме уже проходила встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, где обсуждались гарантии безопасности для Украины и участие европейских лидеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ключевые параметры возможного мирного соглашения по урегулированию ситуации на Украине, включая вопросы безопасности и территории, могут быть определены до личной встречи президентов России и Украины. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Это хороший вопрос. Думаю, что если вы пойдете по бюрократическому пути, то ответ — да», — отметил Вэнс в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать согласования ключевых деталей соглашения до возможных переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Вэнс уточнил, что процесс согласования условий мирного соглашения обычно включает длительные консультации между сторонами на экспертном и дипломатическом уровнях. По его словам, стороны предварительно обсуждают гарантии безопасности и территориальные вопросы, чтобы к моменту встречи лидеров иметь общую рамку соглашения. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт сообщала, что организацией возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского занимаются вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. 18 августа в Белом доме уже проходила встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, где обсуждались гарантии безопасности для Украины и участие европейских лидеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...