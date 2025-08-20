Минэкологии: челябинские нечистоты в реку Миасс вытекают из-под свалки

Нечистоты в реку Миасс в Металлургическом районе Челябинска вытекают из-под свалки. Как заявили представители регионального минэкологии, специалисты подтвердили нарушение экологического законодательства.
«Вода в ручье, который начинается от несанкционированной свалки, действительно пахнет канализацией, однако следов слива ассенизационным транспортом не обнаружено. Ручей впадает в реку Миасс рядом с выпуском с очистных сооружений МУП „ПОВВ“, — заявило министерство редакции газеты „Маяк“.
Отходы сваливались на участке, принадлежащем челябинской мэрии. Власти получили предостережение о необходимости ликвидировать свалку. В минэкологии добавили со ссылкой на муниципалитет, что работы власти уже ведут. К 20 августа успели вывезти 1,5 тонны отходов.
Река Миасс и ее водоохранная зона являются объектами федерального государственного экологического надзора. В связи с этим министерство передаст информацию в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.
В августе челябинцы сообщили о ручье у реки Миасс, куда, по их словам, ассенизаторы сбрасывают содержимое выгребных ям. По данным руководителя компании «Экостандарт-консалтинг» Виталия Безрукова, незаконная свалка находится вблизи дома № 12 на улице Дубравной. Туда свозят твердые и жидкие отходы.
