Челябинцы показали незаконный слив фекалий в реку Миасс. Фото, видео

Жители заметили, что в ручей сливают содержимое ассенизаторских машин (архивное фото)
Жители заметили, что в ручей сливают содержимое ассенизаторских машин (архивное фото)

Челябинцы показали ручей у реки Миасс, в который ассенизаторы сливают содержимое выгребных ям. Кроме того, рядом растет свалка отходов. Как рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков, специалисты областного минэкологии уже запланировали выездную проверку.

«К экспертам нашей организации обратились жители Металлургического района с тревожным сообщением: рядом с так называемым „хитрым мостиком“, в районе дома 12 по улице Дубравной, разрастается незаконная свалка отходов. На пустырь свозят твердые коммунальные, строительные отходы, а также жидкие стоки на ассенизаторских машинах», — уточнил Безруков.

Жители показали ручей, по которому фекалии сливают в ручей, который попадает прямо в реку Миасс. Безруков направил все данные в областное минэкологии, специалисты взяли информацию на контроль и запланировали выездную проверку.

Отходы сливают в ручей, примыкающий к реке Миасс
