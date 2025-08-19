Челябинцы показали ручей у реки Миасс, в который ассенизаторы сливают содержимое выгребных ям. Кроме того, рядом растет свалка отходов. Как рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков, специалисты областного минэкологии уже запланировали выездную проверку.
«К экспертам нашей организации обратились жители Металлургического района с тревожным сообщением: рядом с так называемым „хитрым мостиком“, в районе дома 12 по улице Дубравной, разрастается незаконная свалка отходов. На пустырь свозят твердые коммунальные, строительные отходы, а также жидкие стоки на ассенизаторских машинах», — уточнил Безруков.
Жители показали ручей, по которому фекалии сливают в ручей, который попадает прямо в реку Миасс. Безруков направил все данные в областное минэкологии, специалисты взяли информацию на контроль и запланировали выездную проверку.
