Правительство напомнило, что мессенджер MAX будет на всех устройствах

MAX заменит «VK Мессенджер»
С 1 сентября на все смартфоны и планшеты, реализуемые на территории России, будет в обязательном порядке устанавливаться цифровая платформа MAX. Об этом напомнило Правительство РФ.

«С 1 сентября цифровая платформа MAX войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на смартфоны и планшеты», — говорится в официальном telegram-канале Правительства. MAX заменит «VK Мессенджер», который был в списке обязательных приложений с 2023 года.

Также с 1 сентября 2025 года обязательной станет предустановка отечественного магазина приложений RuStore на устройствах, использующих операционные системы iOS и HyperOS. До этого момента RuStore предустанавливался только на гаджетах с Android и HarmonyOS. В дополнение к этим изменениям, с 1 января 2026 года на все телевизоры с функцией Smart TV, продаваемые в России, будет устанавливаться программа «Лайм HD TV».

