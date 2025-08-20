В Пермском крае ликвидировали две деревни в районе Крайнего Севера

Депутаты заксобрания стерли с карты Пермского края деревни Киршино и Лямпино в Косинском округе. Решение было принято в двух чтениях на пленарном заседании 21 августа, трансляция которого проходила на сайте заксобрания. Населенные пункты относились к территории Крайнего Севера.
«Проект закона вносится c целью упразднения, как фактически прекративших свое существование, сельских населенных пунктов деревни Киpшинo и деревни Лямпинo Кocинcкoгo муниципального округа Пермского края из реестра административно-территориальных единиц», — говорится в пояснительной записке. В населенных пунктах никто не проживает.
Киршино и Лямпино находятся в 53-х км от Косы. Большая часть жителей выехала в 2000-е годы. В Киршино к 2020 году осталось две семьи (всего пять человек), в Лямпино — 10 семей (23 человека). В 2022 году они переехали в другие населенные пункты. Последняя семья из Лямпино уехала в декабре 2023 года. Сейчас в деревнях не осталось жителей, нет дорог, транспортного сообщения и т.д. Поэтому было решено упразднить их.
