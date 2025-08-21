Россия раскритиковала желание Европы отправить войска на Украину ради мира

Лавров назвал неприемлемым присутствие иностранных войск на Украине
Лавров заявил, что Европа привлекает к себе внимание сообщениями об отправке своих войск на Украину
Лавров заявил, что Европа привлекает к себе внимание сообщениями об отправке своих войск на Украину Фото:

Москва не приемлет размещение иностранных военных на территории Украины в качестве гарантов безопасности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, единственным вариантом, который Россия готова обсуждать, остается тот, который был предметом переговоров в Стамбуле в 2022 году.

«Эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий путем иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории. Я очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивают, они пытаются просто привлечь к себе внимание. Но надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемо для РФ и для всех здравомыслящих политических сил в Европе», — заявил Лавров на пресс-конференции. 

Ранее стало известно, что около десяти европейских стран рассматривают возможность отправки военных на Украину в рамках «миротворческой» миссии для урегулирования конфликта. В совместных заявлениях о подготовке к этой инициативе участвовали Франция, Великобритания, Германия, Литва, Латвия и Эстония.

В Париже говорят о возможной отправке нескольких тысяч военнослужащих, тогда как страны Балтии упоминают лишь несколько сотен и подчеркивают отсутствие намерений вступать в конфликт с Россией. В Германии отмечают, что любые действия Европы будут согласованы с Москвой. Однако российская сторона неоднократно заявляла, что развертывание иностранных войск на Украине недопусти

