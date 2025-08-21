Трамп сравнил встречу с Путиным с фото Никсона и Хрущева

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию с недавней встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сравнив этот снимок с историческим кадром 1959 года между вице-президентом США Ричардом Никсоном и первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Соответствующий пост размещен в X, а также в Truth Social.
Трамп разместил два изображения: на одном он запечатлен рядом с Владимиром Путиным во время их последней встречи на Аляске, на втором — Никсон и Хрущев во время знаменитых переговоров в Москве. В своем сообщении Трамп подчеркнул, что его встреча с Путиным стала не менее значимым моментом в международных отношениях, чем переговоры Никсона и Хрущева.
Из последнего фото с Аляски можно наблюдать, как Трамп, на первый взгляд, в доминирующей форме общается с российским главой. Однако если смотреть видео, то заметно, что беседа явно носила нейтральный, если не позитивный характер.
Встреча Путина и Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже прошла 15 августа 2025 года (по американскому времени) и стала важным этапом в диалоге между Россией и США. В Кремле затем отметили, что разговор действительно был очень позитивным, и это отметили оба президента.
