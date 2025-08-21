Стало известно имя украинца, арестованного по делу о «Северных потоках»

Гражданин Украины Сергей Кузнецов был задержан итальянскими карабинерами в туристическом комплексе в Сан-Клементе (провинция Римини) по европейскому ордеру на арест, выданному Германией. Об этом августа сообщает итальянская газета Corriere Della Sera со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным издания, Кузнецов, которого считают капитаном яхты «Андромеда», причастной к подрыву газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года, приехал на Романьольскую Ривьеру с женой и двумя детьми. Он не скрывал свою личность и был зарегистрирован в списке гостей туристического комплекса «Ла Пескачча», расположенного недалеко от прибрежных курортов Риччоне и Каттолика. «Кузнецов открыл дверь сотрудникам полиции, прибывшим по сигналу Международной службы полицейского сотрудничества. При задержании он не оказывал сопротивления», — пишет издание.
Уточняется, что власти заранее знали о намерении Кузнецова отправиться в Италию. Он прибыл на автомобиле с украинскими номерами и остановился в деревенском бунгало. На яхте, которую он возглавлял, кроме него находились еще пять человек — женщина и четверо водолазов. Они, по версии следствия, установили взрывные устройства на трубопроводе у острова Борнхольм.
В настоящее время Кузнецов помещен в тюрьму города Римини. Ожидается, что в ближайшие дни суд проведет слушание по вопросу об утверждении ареста и начнет процедуру экстрадиции подозреваемого в Германию для дальнейших следственных действий.
Ранее стало известно, что операцию по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» руководил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Известно, что подготовкой и непосредственным исполнением диверсии занимались опытные военные специалисты и сотрудники спецслужб Украины. Операцию проводили в условиях строгой секретности, а ключевые участники были разделены на небольшие группы
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.