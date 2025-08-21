Арестованного в Италии украинца проверят на причастность к другим подрывам

Прокуратура Генуи (Италия) запросила сведения о 49-летнем украинце Сергее К., арестованном по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», для проверки его возможной связи со взрывом на нефтяном танкере Seajewel в Савоне в феврале 2025 года. Об этом сообщает газета La Stampa со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Прокуратуру заинтересовали „сходства и подозрения“ между терактом на „Северном потоке“ и нападением на нефтяной танкер Seajewel под флагом Мальты в порту Савоны в феврале», — сообщает La Stampa. По данным издания, интерес прокуратуры вызван схожестью диверсий на «Северных потоках» и атаке на Seajewel: обе операции были проведены с применением взрывных устройств, установленных на суда или инфраструктуру в морской акватории.
Украинец Сергей К. был задержан карабинерами в провинции Римини по ордеру, выданному Федеральной прокуратурой Германии. Немецкая сторона подозревает его в координации группы, которая в сентябре 2022 года установила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в районе острова Борнхольм. После экстрадиции из Италии подозреваемого доставят к следственному судье федерального суда ФРГ, где ему предъявят обвинения в соучастии в организации взрывов, диверсии и разрушении инфраструктуры.
Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, Дании и Швеции. Российская сторона неоднократно запрашивала данные по инциденту, но не получала официальных ответов.
