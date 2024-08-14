Что известно об украинцах, подозреваемых в подрыве «Северных потоков»: ФРГ выдали ордер на арест

Украинский дайвер отвергла причастность к подрыву «Северных потоков»

15 августа 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

Все подозреваемые профессионально занимались дайвингом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. По данным совместного расследования немецких изданий, к теракту на Nord Stream причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Что известно о подозреваемых — в материале URA.RU. ФРГ выдала ордер на арест К нападениям на трубопровод «Северный поток» могут быть причастны трое украинских инструкторов по дайвингу. Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест одного из них — гражданина Украины, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Власти Германии отказались комментировать выдачу ордера на арест украинского дайвера по делу о подрыве «Северного потока». В Генпрокуратуре Германии заявили, что не дают комментариев о ходе расследования и принципиально не высказываются относительно ордера на арест украинца. Немецкая сторона также отказалась публиковать промежуточные итоги расследования по подрыву газопроводов, мотивировав это правилами безопасности. Польша обвинила Германию в том, что она не внесла имя подозреваемого в базу данных разыскиваемых лиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Что известно о подозреваемых По данным немецких СМИ, украинца, ордер на арест которого был выдан генпрокуратурой, зовут Владимир Ц. Одним из двух других подозреваемых, предположительно, является женщина. Все трое граждан Украины, по данным СМИ, являются инструкторами по дайвингу и могли заложить взрывные устройства на трубопроводах, в связи с чем они подозреваются в «неконституционном саботаже». Немецкие издания уверены, что водолазы обладали навыками погружения на глубину до 80 метров. В настоящее время нет доказательств, что подозреваемые дайверы связаны с военными или гражданскими кругами на Украине. При этом сообщается, что украинцы придерживались патриотической позиции и «были полны решимости каким-то образом послужить своей стране». Одна из подозреваемых украинок — дайвер Светлана Успенская. И она отрицает свою причастность к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По ее словам, она была совладелицей дайвцентра на Украине, но в начале СВО с ребенком уехала заграницу, а ее муж пошел служить в ВСУ. Она также назвала публикации в СМИ лживыми. Успенская утверждает, что планирует обратиться в суд за клевету против немецких изданий, распространяющих неподтвержденную информацию. И заявляет, что готова доказать свою непричастность к подрывам в суде. Подозреваемый в подрывах СП украинец сбежал. Где он находится Украинец, на имя которого был выдан ордер на арест, находился в Польше, однако в настоящее время его местоположение неизвестно. Сообщается, что европейский ордер на арест украинца был выдан в июне, однако Польша не предприняла действий по задержанию предполагаемого преступника. В связи с этим Берлин заподозрил Варшаву в намеренном отказе участвовать в расследовании дела. Польская прокуратура в беседе с агентством Reuters подтвердила получение ордера и объяснила свое бездействие тем, что Германия не внесла имя подозреваемого в базу данных разыскиваемых лиц. Его бегство из страны подтвердила пресс-секретарь польского генпрокурора Анна Адамяк в беседе с журналистами. По ее словам Владимир Ц — украинский водолаз, подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода Nord Stream. И в начале июля уехал из Польши на Украину, отметила Адамяк. Взрывы на газопроводах «Северные потоки» были совершены в ночь на 26 сентября Фото: Danish Defence Что произошло на «Северных потоках» Взрывы на газопроводах «Северные потоки» были совершены в ночь на 26 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не причастен к инциденту. Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование, по итогам которого он обвинил США в подготовке теракта, в частности — ЦРУ. В свою очередь, Вашингтон заявил, что к подрыву причастны украинские граждане. По их версии, они на яхте «Андромеда» подплыли к газопроводам и заложили снаряды. Как уточнили представители «Газпрома», диверсия на газопроводах обострила ситуацию на энергетическом рынке. В мае ФРГ нашли новые доказательства причастности Киева ко взрывам на «Северных потоках». Следственная проверка Германии обнаружила на яхте «Андромеда», которую связывают с Украиной, следы взрывчатых веществ. Следователи генерального прокурора ФРГ Питера Франка уверены, что для нападения использовалась яхта «Андромеда». Следователи отмечают, что остатки взрывчатого вещества, которое можно было использовать под водой, это октоген. Остатки вещества эквивалентны 500 килограммам тротила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. По данным совместного расследования немецких изданий, к теракту на Nord Stream причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Что известно о подозреваемых — в материале URA.RU. К нападениям на трубопровод «Северный поток» могут быть причастны трое украинских инструкторов по дайвингу. Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест одного из них — гражданина Украины, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Власти Германии отказались комментировать выдачу ордера на арест украинского дайвера по делу о подрыве «Северного потока». В Генпрокуратуре Германии заявили, что не дают комментариев о ходе расследования и принципиально не высказываются относительно ордера на арест украинца. Немецкая сторона также отказалась публиковать промежуточные итоги расследования по подрыву газопроводов, мотивировав это правилами безопасности. По данным немецких СМИ, украинца, ордер на арест которого был выдан генпрокуратурой, зовут Владимир Ц. Одним из двух других подозреваемых, предположительно, является женщина. Все трое граждан Украины, по данным СМИ, являются инструкторами по дайвингу и могли заложить взрывные устройства на трубопроводах, в связи с чем они подозреваются в «неконституционном саботаже». Немецкие издания уверены, что водолазы обладали навыками погружения на глубину до 80 метров. В настоящее время нет доказательств, что подозреваемые дайверы связаны с военными или гражданскими кругами на Украине. При этом сообщается, что украинцы придерживались патриотической позиции и «были полны решимости каким-то образом послужить своей стране». Одна из подозреваемых украинок — дайвер Светлана Успенская. И она отрицает свою причастность к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По ее словам, она была совладелицей дайвцентра на Украине, но в начале СВО с ребенком уехала заграницу, а ее муж пошел служить в ВСУ. Она также назвала публикации в СМИ лживыми. Успенская утверждает, что планирует обратиться в суд за клевету против немецких изданий, распространяющих неподтвержденную информацию. И заявляет, что готова доказать свою непричастность к подрывам в суде. Украинец, на имя которого был выдан ордер на арест, находился в Польше, однако в настоящее время его местоположение неизвестно. Сообщается, что европейский ордер на арест украинца был выдан в июне, однако Польша не предприняла действий по задержанию предполагаемого преступника. В связи с этим Берлин заподозрил Варшаву в намеренном отказе участвовать в расследовании дела. Польская прокуратура в беседе с агентством Reuters подтвердила получение ордера и объяснила свое бездействие тем, что Германия не внесла имя подозреваемого в базу данных разыскиваемых лиц. Его бегство из страны подтвердила пресс-секретарь польского генпрокурора Анна Адамяк в беседе с журналистами. По ее словам Владимир Ц — украинский водолаз, подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода Nord Stream. И в начале июля уехал из Польши на Украину, отметила Адамяк. Взрывы на газопроводах «Северные потоки» были совершены в ночь на 26 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не причастен к инциденту. Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование, по итогам которого он обвинил США в подготовке теракта, в частности — ЦРУ. В свою очередь, Вашингтон заявил, что к подрыву причастны украинские граждане. По их версии, они на яхте «Андромеда» подплыли к газопроводам и заложили снаряды. Как уточнили представители «Газпрома», диверсия на газопроводах обострила ситуацию на энергетическом рынке. В мае ФРГ нашли новые доказательства причастности Киева ко взрывам на «Северных потоках». Следственная проверка Германии обнаружила на яхте «Андромеда», которую связывают с Украиной, следы взрывчатых веществ. Следователи генерального прокурора ФРГ Питера Франка уверены, что для нападения использовалась яхта «Андромеда». Следователи отмечают, что остатки взрывчатого вещества, которое можно было использовать под водой, это октоген. Остатки вещества эквивалентны 500 килограммам тротила.