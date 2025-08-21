21 августа 2025

Россия заявила права на отечественную «убийцу» Boeing Dreamliner

Россия заявила права на широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет
В России разработан дальнемагистральный лайнер с преимуществом перед Boeing (архивное фото)
В России разработан дальнемагистральный лайнер с преимуществом перед Boeing (архивное фото)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала новый широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, который сможет перевозить до 320 пассажиров и превзойдет Boeing 787-9 Dreamliner по экономичности. Это следует из описания изобретения к патенту.

«Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет (ШФДМС) предназначен для коммерческих перевозок на расстояния до 13 600 км и будет выпускаться в трех модификациях», — передает ТАСС со ссылкой на документацию. Отмечается, что наиболее близким аналогом к разработанному самолету является Boeing 787-9 Dreamliner. Однако российская разработка обладает значительными преимуществами по эксплуатационным расходам.

Базовая модель ШФДМС-600 демонстрирует на 3% меньшие непосредственные эксплуатационные расходы и на 6% меньшие прямые расходы на рейс по сравнению с Boeing 787-9. При расчете на кресло-километр преимущество достигает 11-17%. Конструкция самолета предусматривает активное использование полимерных композиционных материалов для улучшения технико-эксплуатационных характеристик.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщал, что в 2026 году планируется запуск НИОКР по созданию широкофюзеляжного самолета. Конкретные сроки появления лайнера не называются.

Разработка новых российских авиалайнеров ведется в рамках масштабной программы импортозамещения в авиационной отрасли. Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал о планах начать серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 до конца 2026 года, подчеркнув, что полностью импортозамещенные версии этих моделей проходят сертификационные испытания и готовятся к выпуску.

