В Волгоградской области отражают массированную атаку ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Произошло несколько локальных возгораний сухой растительности из-за атак БПЛА
Произошло несколько локальных возгораний сухой растительности из-за атак БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы Министерства обороны России утром 22 августа отразили массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем официальном telegram-канале.

«Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области», — написал Бочаров. По его словам, в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов на юге Волгограда, в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона, произошло несколько локальных возгораний сухой растительности. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Специалисты продолжают обследовать территорию для оценки последствий атаки и обеспечения безопасности жителей. Оперативные службы контролируют ситуацию и проводят мероприятия по ликвидации последствий возгораний.

Как ранее информировал представитель Росавиации Артем Кореняко, аэропорты Волгограда и Саратова приостановили прием и отправку рейсов на временной основе. По его утверждению, такие ограничения были введены в целях обеспечения безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы Министерства обороны России утром 22 августа отразили массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем официальном telegram-канале. «Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области», — написал Бочаров. По его словам, в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов на юге Волгограда, в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона, произошло несколько локальных возгораний сухой растительности. На месте происшествия работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Специалисты продолжают обследовать территорию для оценки последствий атаки и обеспечения безопасности жителей. Оперативные службы контролируют ситуацию и проводят мероприятия по ликвидации последствий возгораний. Как ранее информировал представитель Росавиации Артем Кореняко, аэропорты Волгограда и Саратова приостановили прием и отправку рейсов на временной основе. По его утверждению, такие ограничения были введены в целях обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...