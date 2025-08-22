В Волгоградской области отражают массированную атаку ВСУ

Силы Министерства обороны России утром 22 августа отразили массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем официальном telegram-канале.
«Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области», — написал Бочаров. По его словам, в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов на юге Волгограда, в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона, произошло несколько локальных возгораний сухой растительности. На месте происшествия работают пожарные расчеты.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Специалисты продолжают обследовать территорию для оценки последствий атаки и обеспечения безопасности жителей. Оперативные службы контролируют ситуацию и проводят мероприятия по ликвидации последствий возгораний.
Как ранее информировал представитель Росавиации Артем Кореняко, аэропорты Волгограда и Саратова приостановили прием и отправку рейсов на временной основе. По его утверждению, такие ограничения были введены в целях обеспечения безопасности.
