CNN: США в рамках гарантий безопасности Украины могут задействовать БПЛА

США в рамках обсуждения будущих гарантий безопасности для Украины изучают различные способы воздушной поддержки, при этом приоритет отдается применению БПЛА вместо пилотируемой авиации. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники в американской администрации.
«Хотя в администрации [главы Белого дома Дональда] Трампа есть определенная обеспокоенность по поводу привлечения американских пилотов к выполнению пилотируемых миссий по поддержке с воздуха над Украиной, наблюдается большая открытость к выполнению миссий по поддержке с воздуха с помощью беспилотных самолетов», — говорится в тексте CNN. Отмечается, что такое решение обсуждалось в среду на встрече военных руководителей США.
В качестве одного из временных решений обсуждается привлечение американских пилотов для выполнения наблюдательных полетов над территорией Украины. Такой подход позволит получать снимки высокого разрешения с линии соприкосновения, не привлекая при этом боевые самолеты США к патрулированию воздушного пространства страны.
Ранее стало известно, что США намерены провести переговоры с Россией относительно приемлемых для нее форматов гарантий безопасности для Украины. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что Соединенные Штаты окажут содействие в координации предоставления Украине гарантий безопасности и, при необходимости, могут предложить дополнительные ресурсы. При этом участие американских военнослужащих на территории Украины не планируется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.