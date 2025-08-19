Белый дом осудил Байдена за СВО, условие для «хорошей сделки»: Вашингтон сделал заявление по Украине

Политика администрации экс-президента США Джо Байдена отдалила мир на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов. Она также отметила, что «хорошая сделка» по урегулированию украинского конфликта предполагает небольшое недовольство с обеих сторон.
Также в ходе брифинга для СМИ она озвучила, что в рамках завершения конфликта на Украине может появиться свет в конце туннеля. Помимо этого, Ливитт намекнула на возможную встречу российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее о заявлениях пресс-секретаря Белого дома — в материале URA.RU.
Трамп хочет завершить украинский конфликт как можно быстрее
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил нежелание откладывать проведение новой встречи, посвященной мирному разрешению украинского кризиса, на месяц. По его словам, он нацелен на достижение скорейшего прекращения конфликта.
«Он (Трамп — прим. URA.RU) хочет видеть завершение этой войны, и он высмеивает идеи с предложениями подождать еще месяц до следующей встречи. Президент хочет продвижения [в вопросе мирного урегулирования] и прекращения этого конфликта в кратчайшие сроки», — отметила Ливитт.
Встреча Путина и Трампа на Аляске открыла новый путь для переговоров
Встреча представителей США и России, прошедшая в Анкоридже, оказалась весьма результативной и заложила основу для начала второго этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Этот раунд состоялся 18 августа в Вашингтоне.
«Двусторонние переговоры на Аляске были очень продуктивными, и лидеры двух стран [президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин] согласовали ряд ключевых моментов, что открыло путь для второй фазы переговоров [с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров], которая состоялась вчера здесь, в Белом доме, в течение 48 часов после встречи в Анкоридже», — сказала Ливитт.
Действия администрации Байдена отдалили мир на Украине
Ливитт заявила, что политика администрации бывшего президента США Джо Байдена привела к затягиванию конфликта на Украине и отдалила перспективу установления мира. Она также добавила, что к украинскому конфликту привела «слабость и некомпетентность» администрации предыдущего американского лидера.
Обсуждение трехсторонней встречи
Соединенные Штаты обсуждают с РФ и Украиной сразу несколько вариантов места проведения возможной встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. «Есть множество вариантов, которые в настоящее время обсуждаются нашей группой по национальной безопасности с обеими сторонами», — сообщила пресс-секретарь Белого дома.
Возможная встреча Путина и Зеленского
Также она намекнула на факт возможной встречи между Путиным и Зеленским. Ливитт отметила, что подготовка к этому саммиту уже идет. Однако она добавила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф будут координировать работу с Россией и Украиной для скорейшей организации встречи между лидерами этих стран.
Обсуждение гарантий безопасности для Украины
США намерены провести переговоры с Россией относительно приемлемых для нее форматов гарантий безопасности для Украины. В ответ на вопрос о потенциальном предоставлении гарантий безопасности Киеву представитель Ливитт отметила, что президент США Дональд Трамп рассматривает этот вопрос в диалоге как с российской стороной, так и с украинским руководством. «Он поручил своей команде разработать проект гарантий безопасности, который был бы приемлем для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир и прекратить этот конфликт», — отметила пресс-секретарь Белого дома.
Она подчеркнула, что Соединенные Штаты окажут содействие в координации предоставления Украине гарантий безопасности и, при необходимости, могут предложить дополнительные ресурсы. При этом участие американских военнослужащих на территории Украины не планируется. Поддержка со стороны США с воздуха рассматривается как один из возможных вариантов в рамках будущих гарантий безопасности. Кроме того, она выразила мнение, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине появился свет в конце туннеля.
Мир на Украине после ухода Трампа
В ответ на вопрос о мерах, которые Дональд Трамп намерен реализовать для сохранения мира на Украине после окончания своего президентского срока в 2029 году, Ливитт подчеркнула, что глава государства осознает важность данной задачи. В частности, американский лидер настроен «твердо» завершить украинский конфликт.
«Именно по этой причине он так активно участвует в переговорах и общается с обеими сторонами конфликта, с европейскими союзниками. <...> Он тратит невероятное количество времени, энергии и усилий то, чтобы положить конец этому конфликту, и он по-прежнему настроен твердо», — подчеркнула Ливитт.
В Белом доме назвали рецепт «хорошей сделки»
Эффективное соглашение по разрешению конфликта на Украине подразумевает, что каждая из сторон останется в определенной степени неудовлетворенной достигнутыми результатами. Именно так считает Трамп. Его слова передает пресс-секретарь Белого дома. «Трамп понимает, чего хотят обе стороны, от чего обеим сторонам придется отказаться, и он всегда говорил, что для достижения хорошей сделки обе стороны должны будут остаться немного недовольными», — рассказала Ливитт на брифинге.
