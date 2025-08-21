21 августа 2025

Тюменец сбил девятилетнюю школьницу. Фото

В Тюмени выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала девятилетняя девочка
ДТП произошло на парковке у дома
ДТП произошло на парковке у дома

В Тюмени на парковке у жилого дома водитель сбил девятилетнюю девочку. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«Школьница сбита вчера вечером автомобилем „УАЗ“ на парковке дома 18 по улице Полевой в Тюмени. Девочка получила ранения», — говорится в сообщении. 

?По предварительным данным, водитель автомобиля не увидел девочку, которая выбежала неожиданно из-за припаркованного автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются.

Место происшествия
Место происшествия
Фото:

