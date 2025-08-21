21 августа 2025

Свердловские VIP отметили День флага в скромном составе. Фото

У правительства Свердловской области провели мероприятия в честь Дня флага
В Екатеринбурге перед зданием свердловского правительства на Октябрьской площади подняли российский триколор в честь Дня государственного флага. В церемонии приняли участие двое замов губернатора, три министра, омбудсен и депутаты заксобрания, передает корреспондент URA.RU.

Всего собралось больше сотни человек. Под гимн России развернули девятиметровый триколор. Помимо чиновников - это студенты и общественники. Пришли политический вице-губернатор Олег Чемезов, замгубернатора Алексей Кузнецов, а также министры Леонид Рапопорт (спорт), Светлана Учайкина (культура), Сергей Пересторонин (промышленность). Делегацию депутатов заксо возглавил первый вице-спикер, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

В конце церемонии запустили традиционный автомобильный пробег с флагами России. Он состоял в основном из отечественных ретро-машин.

